Греки резко обеднели после введения антироссийских санкций

12 апреля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Жители Греции не способны оплачивать счета Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Греции обеднели на фоне введения антироссийских санкций. 77% греков не могут оплатить ежемесячные счета, сообщается в греческой газете H AYГH со ссылкой на исследование Евробарометра. «О неуплате ежемесячных счетов сообщили более 3 из 4 греков (77%). Эта слабость постоянна у 29% греков, а у 48% она была эпизодической зимой, то есть до начала спецоперации РФ на Украине и введения антироссийских санкций», — передает издание. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ экономические санкции, напоминает «Национальная служба новостей». При этом Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа уже начинает расплачиваться за антироссийские санкции ростом цен на энергоносители и инфляцией, передает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Жители Греции обеднели на фоне введения антироссийских санкций. 77% греков не могут оплатить ежемесячные счета, сообщается в греческой газете H AYГH со ссылкой на исследование Евробарометра. «О неуплате ежемесячных счетов сообщили более 3 из 4 греков (77%). Эта слабость постоянна у 29% греков, а у 48% она была эпизодической зимой, то есть до начала спецоперации РФ на Украине и введения антироссийских санкций», — передает издание. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ экономические санкции, напоминает «Национальная служба новостей». При этом Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа уже начинает расплачиваться за антироссийские санкции ростом цен на энергоносители и инфляцией, передает RT.