Греки резко обеднели после введения антироссийских санкций

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Санторини. Греция, флаг евросоюза, флаг греции
Жители Греции не способны оплачивать счета Фото:
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Жители Греции обеднели на фоне введения антироссийских санкций. 77% греков не могут оплатить ежемесячные счета, сообщается в греческой газете H AYГH со ссылкой на исследование Евробарометра.

«О неуплате ежемесячных счетов сообщили более 3 из 4 греков (77%). Эта слабость постоянна у 29% греков, а у 48% она была эпизодической зимой, то есть до начала спецоперации РФ на Украине и введения антироссийских санкций», — передает издание.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ экономические санкции, напоминает «Национальная служба новостей». При этом Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа уже начинает расплачиваться за антироссийские санкции ростом цен на энергоносители и инфляцией, передает RT.

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Жители Греции обеднели на фоне введения антироссийских санкций. 77% греков не могут оплатить ежемесячные счета, сообщается в греческой газете H AYГH со ссылкой на исследование Евробарометра. «О неуплате ежемесячных счетов сообщили более 3 из 4 греков (77%). Эта слабость постоянна у 29% греков, а у 48% она была эпизодической зимой, то есть до начала спецоперации РФ на Украине и введения антироссийских санкций», — передает издание. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ экономические санкции, напоминает «Национальная служба новостей». При этом Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа уже начинает расплачиваться за антироссийские санкции ростом цен на энергоносители и инфляцией, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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