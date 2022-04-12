В Челябинской области в поле нашли сгоревший автомобиль с трупом

Машина выгорела полностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) в поле обнаружили сгоревший дотла автомобиль. В салоне найдены останки человека, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В поле в районе поселка Спасский примерно в 400 метрах от дороги Чебаркуль-Уйское-Магнитогорск при подготовке к посевной был обнаружен сгоревший автомобиль „Лада Ларгус“. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на заднем сиденье слева в машине находится тело человека, точнее — останки. Личность и причину смерти будет устанавливать следственный комитет», — рассказал источник.

Известно, что машина принадлежала жителю 38-летнему жителю Белорецка. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют.