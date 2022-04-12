В Челябинской области в поле нашли сгоревший автомобиль с трупом

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Сгоревший автомобиль. Челябинск, сгоревший автомобиль, автоутиль, каско, автострахование
Машина выгорела полностью Фото:

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) в поле обнаружили сгоревший дотла автомобиль. В салоне найдены останки человека, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В поле в районе поселка Спасский примерно в 400 метрах от дороги Чебаркуль-Уйское-Магнитогорск при подготовке к посевной был обнаружен сгоревший автомобиль „Лада Ларгус“. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на заднем сиденье слева в машине находится тело человека, точнее — останки. Личность и причину смерти будет устанавливать следственный комитет», — рассказал источник.

Известно, что машина принадлежала жителю 38-летнему жителю Белорецка. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют.

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В Верхнеуральском районе (Челябинская область) в поле обнаружили сгоревший дотла автомобиль. В салоне найдены останки человека, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В поле в районе поселка Спасский примерно в 400 метрах от дороги Чебаркуль-Уйское-Магнитогорск при подготовке к посевной был обнаружен сгоревший автомобиль „Лада Ларгус“. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на заднем сиденье слева в машине находится тело человека, точнее — останки. Личность и причину смерти будет устанавливать следственный комитет», — рассказал источник. Известно, что машина принадлежала жителю 38-летнему жителю Белорецка. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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