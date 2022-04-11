11 апреля 2022

Пермское правительство выделяет деньги на поддержку занятости

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, безработица, поиск работы, вакансия, служба занятости, центр занятости населения, поиск вакансий
Заявку на субсидию можно оформить в центре занятости Фото:

Для решения вопросов занятости населения Пермский край потратит более 600 миллионов рублей. В том числе, эти средства направят на возмещение затрат на временное трудоустройство и повышение уровня квалификации сотрудников предприятий, рассказала заместитель министра социального развития Марина Визе.

«Около половины выделяемых средств направлено на временную занятость. Размер представляемой субсидии на одного человека составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Также работодатель однократно получает 10 тысяч рублей на оснащение каждого рабочего места», — сообщила Визе во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Для получения субсидии работодателю нужно разместить извещение на портале «Работа в России», определить список временных рабочих мест. После необходимо направить заявку для получения денег в центр занятости.

Средства также выделяются на повышение квалификации сотрудников предприятий, находящихся в простое или под риском сокращения. Для обучения каждого работника направят почти 60 тысяч рублей.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Для решения вопросов занятости населения Пермский край потратит более 600 миллионов рублей. В том числе, эти средства направят на возмещение затрат на временное трудоустройство и повышение уровня квалификации сотрудников предприятий, рассказала заместитель министра социального развития Марина Визе. «Около половины выделяемых средств направлено на временную занятость. Размер представляемой субсидии на одного человека составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Также работодатель однократно получает 10 тысяч рублей на оснащение каждого рабочего места», — сообщила Визе во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Для получения субсидии работодателю нужно разместить извещение на портале «Работа в России», определить список временных рабочих мест. После необходимо направить заявку для получения денег в центр занятости. Средства также выделяются на повышение квалификации сотрудников предприятий, находящихся в простое или под риском сокращения. Для обучения каждого работника направят почти 60 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...