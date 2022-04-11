Пермское правительство выделяет деньги на поддержку занятости

Заявку на субсидию можно оформить в центре занятости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для решения вопросов занятости населения Пермский край потратит более 600 миллионов рублей. В том числе, эти средства направят на возмещение затрат на временное трудоустройство и повышение уровня квалификации сотрудников предприятий, рассказала заместитель министра социального развития Марина Визе.

«Около половины выделяемых средств направлено на временную занятость. Размер представляемой субсидии на одного человека составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Также работодатель однократно получает 10 тысяч рублей на оснащение каждого рабочего места», — сообщила Визе во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Для получения субсидии работодателю нужно разместить извещение на портале «Работа в России», определить список временных рабочих мест. После необходимо направить заявку для получения денег в центр занятости.

Средства также выделяются на повышение квалификации сотрудников предприятий, находящихся в простое или под риском сокращения. Для обучения каждого работника направят почти 60 тысяч рублей.