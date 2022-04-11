11 апреля 2022

Суд оставил бывшего начальника тюменского УГИБДД за решеткой

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Ленинский суд Тюмени продлил срок ареста Александра Селюнина до 13 июля 2022 года Фото:

Ленинский суд Тюмени продлил срок ареста бывшему начальнику УГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Обвиняемый в коррупционных преступлениях Селюнин пробудет в СИЗО, как минимум, до 13 июля 2022 года.

«Ленинский районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражей Александру Селюнину на три месяца, до 13 июля 2022 года», — сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Бывшего начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина задержали 15 апреля 2021 года по подозрению в коррупции. Как установило следствие, в 2020 году по указанию Селюнина в Тюмени была организована торговля водительскими удостоверениями. Вырученные средства бывший главный автоинспектор региона вкладывал в строительство дома. По некоторым данным, общая сумма взяток превысила сумму в 600 тыс. рублей.

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Ленинский суд Тюмени продлил срок ареста бывшему начальнику УГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Обвиняемый в коррупционных преступлениях Селюнин пробудет в СИЗО, как минимум, до 13 июля 2022 года. «Ленинский районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражей Александру Селюнину на три месяца, до 13 июля 2022 года», — сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Бывшего начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина задержали 15 апреля 2021 года по подозрению в коррупции. Как установило следствие, в 2020 году по указанию Селюнина в Тюмени была организована торговля водительскими удостоверениями. Вырученные средства бывший главный автоинспектор региона вкладывал в строительство дома. По некоторым данным, общая сумма взяток превысила сумму в 600 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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