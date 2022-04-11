Суд оставил бывшего начальника тюменского УГИБДД за решеткой

Ленинский суд Тюмени продлил срок ареста Александра Селюнина до 13 июля 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ленинский суд Тюмени продлил срок ареста бывшему начальнику УГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Обвиняемый в коррупционных преступлениях Селюнин пробудет в СИЗО, как минимум, до 13 июля 2022 года.

«Ленинский районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражей Александру Селюнину на три месяца, до 13 июля 2022 года», — сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Бывшего начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина задержали 15 апреля 2021 года по подозрению в коррупции. Как установило следствие, в 2020 году по указанию Селюнина в Тюмени была организована торговля водительскими удостоверениями. Вырученные средства бывший главный автоинспектор региона вкладывал в строительство дома. По некоторым данным, общая сумма взяток превысила сумму в 600 тыс. рублей.