Жители Ханты-Мансийска пожаловались на запах дыма в городе

Жители Ханты-Мансийска жалуются на сильный запах дыма, который ощущается на территории города. Об этом они рассказали через анонимный телеграм-бог «Ханты, деньги, нефтевышки».
«Живу в районе школы №8. В воздухе ощущается явный запах дыма и дымка есть», — рассказал читатель URA.RU.
Журналист URA.RU, живущий в Ханты-Мансийске подтвердил информацию читателя. В МЧС по ХМАО заявили, что дым на территорию региона пришел из соседних регионов, но пока неизвестно откуда. «На территории ХМАО природных пожаров зарегистрировано не было», — заверили в пресс-службе ведомства. В Роспотребнадзоре ХМАО добавили, что концентрация продуктов горения в воздухе не представляет опасности.
Жители Ханты-Мансийска жалуются на сильный запах дыма, который ощущается на территории города. Об этом они рассказали через анонимный телеграм-бог «Ханты, деньги, нефтевышки». «Живу в районе школы №8. В воздухе ощущается явный запах дыма и дымка есть», — рассказал читатель URA.RU. Журналист URA.RU, живущий в Ханты-Мансийске подтвердил информацию читателя. В МЧС по ХМАО заявили, что дым на территорию региона пришел из соседних регионов, но пока неизвестно откуда. «На территории ХМАО природных пожаров зарегистрировано не было», — заверили в пресс-службе ведомства. В Роспотребнадзоре ХМАО добавили, что концентрация продуктов горения в воздухе не представляет опасности.