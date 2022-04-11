Жители Ханты-Мансийска пожаловались на запах дыма в городе

12 апреля 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Жители Ханты-Мансийска почувствовали запах гари в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ханты-Мансийска жалуются на сильный запах дыма, который ощущается на территории города. Об этом они рассказали через анонимный телеграм-бог « Ханты, деньги, нефтевышки». «Живу в районе школы №8. В воздухе ощущается явный запах дыма и дымка есть», — рассказал читатель URA.RU. Журналист URA.RU, живущий в Ханты-Мансийске подтвердил информацию читателя. В МЧС по ХМАО заявили, что дым на территорию региона пришел из соседних регионов, но пока неизвестно откуда. «На территории ХМАО природных пожаров зарегистрировано не было», — заверили в пресс-службе ведомства. В Роспотребнадзоре ХМАО добавили, что концентрация продуктов горения в воздухе не представляет опасности. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители Ханты-Мансийска жалуются на сильный запах дыма, который ощущается на территории города. Об этом они рассказали через анонимный телеграм-бог «Ханты, деньги, нефтевышки». «Живу в районе школы №8. В воздухе ощущается явный запах дыма и дымка есть», — рассказал читатель URA.RU. Журналист URA.RU, живущий в Ханты-Мансийске подтвердил информацию читателя. В МЧС по ХМАО заявили, что дым на территорию региона пришел из соседних регионов, но пока неизвестно откуда. «На территории ХМАО природных пожаров зарегистрировано не было», — заверили в пресс-службе ведомства. В Роспотребнадзоре ХМАО добавили, что концентрация продуктов горения в воздухе не представляет опасности.