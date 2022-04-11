11 апреля 2022

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на запах дыма в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Екатеринбургом, задымление, смог, район академический, грязный воздух
Жители Ханты-Мансийска почувствовали запах гари в городе Фото:

Жители Ханты-Мансийска жалуются на сильный запах дыма, который ощущается на территории города. Об этом они рассказали через анонимный телеграм-бог «Ханты, деньги, нефтевышки».

«Живу в районе школы №8. В воздухе ощущается явный запах дыма и дымка есть», — рассказал читатель URA.RU.

Журналист URA.RU, живущий в Ханты-Мансийске подтвердил информацию читателя. В МЧС по ХМАО заявили, что дым на территорию региона пришел из соседних регионов, но пока неизвестно откуда. «На территории ХМАО природных пожаров зарегистрировано не было», — заверили в пресс-службе ведомства. В Роспотребнадзоре ХМАО добавили, что концентрация продуктов горения в воздухе не представляет опасности.

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Жители Ханты-Мансийска жалуются на сильный запах дыма, который ощущается на территории города. Об этом они рассказали через анонимный телеграм-бог «Ханты, деньги, нефтевышки». «Живу в районе школы №8. В воздухе ощущается явный запах дыма и дымка есть», — рассказал читатель URA.RU. Журналист URA.RU, живущий в Ханты-Мансийске подтвердил информацию читателя. В МЧС по ХМАО заявили, что дым на территорию региона пришел из соседних регионов, но пока неизвестно откуда. «На территории ХМАО природных пожаров зарегистрировано не было», — заверили в пресс-службе ведомства. В Роспотребнадзоре ХМАО добавили, что концентрация продуктов горения в воздухе не представляет опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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