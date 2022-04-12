Курганец открыл стрельбу по коллеге

Мужчина попытался решить трудовой спор стрельбой из охотничьего ружья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Трудовой спор двух мужчин в селе Пичугино Варгашинского района Курганской области закончился стрельбой. Один из участников конфликта госпитализирован с ранением, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Предварительно установлено, что 35-летний местный житель во время конфликта на почве трудовых взаимоотношений достал принадлежащее ему и зарегистрированное в установленном порядке ружье и выстрелил в ногу оппонента, при этом высказывая в его адрес угрозы. Пострадавший госпитализирован», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

О стрельбе в полицию сообщил один из местных жителей. У подозреваемого изъято гладкоствольное охотничье ружье с патронами. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.