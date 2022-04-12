Свердловское МВД проверит чиновника, который избил депутата

12 апреля 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Полиция примет обоснованное процессуальное решение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловское МВД инициировало проверочные мероприятия по произошедшему в администрации поселка Малышева, в которой чиновник Вадим Чучалин ударил депутата Надежду Реневу и та получила сотрясение мозга. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Информация о произошедшем инциденте сотрудниками полиции была выявлена в ходе мониторинга СМИ и интернета. Она и легла в основу соответствующего документа, который уже зарегистрирован в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных ОВД Асбеста», — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Ранее URA.RU писало, что в администрации поселка Малышева начальник административно-хозяйственной службы Вадим Чучалин избил депутата думы Малышевского городского округа Надежду Реневу. Женщину госпитализировали в стационар с сотрясением мозга. Глава поселка Мария Рубцова сообщила URA.RU, что поручила исполняющему обязанности главы Рудному незамедлительно провести служебную проверку по факту случившегося. Она отметила, что потребуется собрать объяснения у сотрудников администрации и депутата Чучалина. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловское МВД инициировало проверочные мероприятия по произошедшему в администрации поселка Малышева, в которой чиновник Вадим Чучалин ударил депутата Надежду Реневу и та получила сотрясение мозга. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Информация о произошедшем инциденте сотрудниками полиции была выявлена в ходе мониторинга СМИ и интернета. Она и легла в основу соответствующего документа, который уже зарегистрирован в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных ОВД Асбеста», — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Ранее URA.RU писало, что в администрации поселка Малышева начальник административно-хозяйственной службы Вадим Чучалин избил депутата думы Малышевского городского округа Надежду Реневу. Женщину госпитализировали в стационар с сотрясением мозга. Глава поселка Мария Рубцова сообщила URA.RU, что поручила исполняющему обязанности главы Рудному незамедлительно провести служебную проверку по факту случившегося. Она отметила, что потребуется собрать объяснения у сотрудников администрации и депутата Чучалина.