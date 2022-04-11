Женщину госпитализировали в стационар с сотрясением мозга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Малышева (Свердловская область) начальник административно-хозяйственной службы Вадим Чучалин избил депутата думы Малышевского городского округа Надежду Реневу. Женщину госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Об этом URA.RU рассказала пострадавшая Ренева.

«Я решила зайти в кабинет к Марии Рубцовой. Тогда Чучалин сильно пнул ногой по двери, я отскочила. Потом он схватил меня за плечи и с силой швырнул в стену», — пояснила Ренева.

Ренева приходила на прием к главе поселка Малышева Марии Рубцовой. «Я не знаю почему Чучалин решил так сделать. Единственное, ранее я писала на него заявление в администрацию», — рассказывает она. Какое именно заявление писала Ренева, она не уточнила.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД России по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что депутат Надежда Ренева заступилась за сироту с редким заболеванием, которая не может добиться исполнения закона от администрации Малышевского городского округа области. Ренева отмечала, что по закону администрация города обязана привести аварийную квартиру, которая досталась девочке в наследство, в надлежащий вид, но никаких действий власти не предпринимают. Местная прокуратура пытается оспорить действия чиновников. Позднее администрация согласилась выделить 100 тысяч рублей на ремонт, но с условием, что если она не согласится на приватизацию, то встанет вопрос об изъятии ребенка.

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