Депутат Госдумы предложил поднять пенсии до 35 тысяч рублей

В России необходимо постепенно поднимать пенсии вслед за прожиточным минимумом до 35 тысяч рублей. Такое заявление сделал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе РФ Сергей Миронов.
«С учетом официальной инфляции в 2020—2021 годах эти показатели (прожиточный минимум и МРОТ — прим. URA.RU) на начало 2022 года должны были составлять около 35 тысяч и 60—70 тысяч рублей соответственно. Прожиточный минимум, рассчитанный на основе стоимости базовых продуктов питания и услуг, должен стать отправной точкой для расчета пенсий, стипендий и пособий», — сообщил Миронов URA.RU.
Лидер СЗРП уточняет, что государству сложно будет резко поднять показатель до таких цифр. В связи с этим он предложил постепенно начать поднимать прожиточный минимум и пенсии.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат и заработной платы. Также глава государства распорядился увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для граждан России.
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В России необходимо постепенно поднимать пенсии вслед за прожиточным минимумом до 35 тысяч рублей. Такое заявление сделал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. «С учетом официальной инфляции в 2020—2021 годах эти показатели (прожиточный минимум и МРОТ — прим. URA.RU) на начало 2022 года должны были составлять около 35 тысяч и 60—70 тысяч рублей соответственно. Прожиточный минимум, рассчитанный на основе стоимости базовых продуктов питания и услуг, должен стать отправной точкой для расчета пенсий, стипендий и пособий», — сообщил Миронов URA.RU. Лидер СЗРП уточняет, что государству сложно будет резко поднять показатель до таких цифр. В связи с этим он предложил постепенно начать поднимать прожиточный минимум и пенсии. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат и заработной платы. Также глава государства распорядился увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для граждан России.