CISM отказался от санкций против российских спортсменов

12 апреля 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

CISM даже признал российскую парашютистку лучшим спортсменом года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международный совет военного спорта (CISM) отказался от антироссийских санкций. Как сообщили в пресс-службе организации, все страны-участницы комитета могут принимать военные делегации из России. CISM — единственная в мире международная спортивная организация, которая отказалась поддержать рекомендованные МОК санкции в отношении России. «Все страны-члены CISM могут свободно принимать военные делегации из России и участвовать в мероприятиях CISM, организованных в нашей стране», — заявил президент CISM, генерал Эрве Пиччирилло. О непредвзятом отношении организации к России свидетельствует решение Совета директоров CISM выбрать российскую парашютистку сержанта Владу Кривенко лауреатом ежегодной премии «Лучший спортсмен года CISM 2021 года». Она заняла первое место в личном зачете, в командном зачете, в индивидуальной точности, в групповом прыжке на 44-м чемпионате CISM мира по парашютному спорту. Определение победителей премии «Лучший спортсмен CISM 2021 года» состоялось в Австрии 30 марта 2022 года. CISM объединяет военнослужащих спортсменов из 140 стран мира. В комитет, в том числе, входят Бельгия, Франция, Дания, Люксенбург и Нидерланды. Ежегодно CISM проводит до 25 чемпионатов мира по различным видам спорта. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции коснулись, в том числе, и спортсменов. Так Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Международный совет военного спорта (CISM) отказался от антироссийских санкций. Как сообщили в пресс-службе организации, все страны-участницы комитета могут принимать военные делегации из России. CISM — единственная в мире международная спортивная организация, которая отказалась поддержать рекомендованные МОК санкции в отношении России. «Все страны-члены CISM могут свободно принимать военные делегации из России и участвовать в мероприятиях CISM, организованных в нашей стране», — заявил президент CISM, генерал Эрве Пиччирилло. О непредвзятом отношении организации к России свидетельствует решение Совета директоров CISM выбрать российскую парашютистку сержанта Владу Кривенко лауреатом ежегодной премии «Лучший спортсмен года CISM 2021 года». Она заняла первое место в личном зачете, в командном зачете, в индивидуальной точности, в групповом прыжке на 44-м чемпионате CISM мира по парашютному спорту. Определение победителей премии «Лучший спортсмен CISM 2021 года» состоялось в Австрии 30 марта 2022 года. CISM объединяет военнослужащих спортсменов из 140 стран мира. В комитет, в том числе, входят Бельгия, Франция, Дания, Люксенбург и Нидерланды. Ежегодно CISM проводит до 25 чемпионатов мира по различным видам спорта. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции коснулись, в том числе, и спортсменов. Так Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.