Лукашенко ответил на слухи о вхождении Беларуси в РФ. «Мы с Путиным не настолько глупы»

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Александр Лукашенко считает, что другие страны будут брать пример с РФ и Белоруссии Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и российский лидер Владимир Путин не будут действовать старыми методами и включать Беларусь в состав РФ. Так Лукашенко сообщил о планах создания Союзного государства.

«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее», — заявил Лукашенко ответ на слухи о включении Беларуси в состав России, передает telegram-канал «Пул Первого».

В прошлом году Владимир Путин заявил об развитии процесса интеграции Белоруссии и России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия начала реализацию союзных программ с Беларусью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что суть союзного государства — в улучшении жизни народов двух стран.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и российский лидер Владимир Путин не будут действовать старыми методами и включать Беларусь в состав РФ. Так Лукашенко сообщил о планах создания Союзного государства. «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее», — заявил Лукашенко ответ на слухи о включении Беларуси в состав России, передает telegram-канал «Пул Первого». В прошлом году Владимир Путин заявил об развитии процесса интеграции Белоруссии и России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия начала реализацию союзных программ с Беларусью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что суть союзного государства — в улучшении жизни народов двух стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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