Александр Лукашенко считает, что другие страны будут брать пример с РФ и Белоруссии Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и российский лидер Владимир Путин не будут действовать старыми методами и включать Беларусь в состав РФ. Так Лукашенко сообщил о планах создания Союзного государства.

«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее», — заявил Лукашенко ответ на слухи о включении Беларуси в состав России, передает telegram-канал «Пул Первого».

В прошлом году Владимир Путин заявил об развитии процесса интеграции Белоруссии и России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия начала реализацию союзных программ с Беларусью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что суть союзного государства — в улучшении жизни народов двух стран.