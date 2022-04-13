Александр Лукашенко считает, что другие страны будут брать пример с РФ и БелоруссииФото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и российский лидер Владимир Путин не будут действовать старыми методами и включать Беларусь в состав РФ. Так Лукашенко сообщил о планах создания Союзного государства.
«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее», — заявил Лукашенко ответ на слухи о включении Беларуси в состав России, передает telegram-канал «Пул Первого».
В прошлом году Владимир Путин заявил об развитии процесса интеграции Белоруссии и России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия начала реализацию союзных программ с Беларусью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что суть союзного государства — в улучшении жизни народов двух стран.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и российский лидер Владимир Путин не будут действовать старыми методами и включать Беларусь в состав РФ. Так Лукашенко сообщил о планах создания Союзного государства. «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее», — заявил Лукашенко ответ на слухи о включении Беларуси в состав России, передает telegram-канал «Пул Первого». В прошлом году Владимир Путин заявил об развитии процесса интеграции Белоруссии и России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия начала реализацию союзных программ с Беларусью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что суть союзного государства — в улучшении жизни народов двух стран.