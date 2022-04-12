Бывший подчиненный Шумкова станет помощником курганского сенатора

Михаил Белокрылов станет помощником Сергея Муратова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым помощником курганского сенатора Сергея Муратова с 25 апреля станет журналист Михаил Белокрылов. Ранее он в течение года был сотрудником пресс-службы губернатора, вел социальные сети главы региона Вадима Шумкова. Информацию корреспонденту URA.RU сообщил инсайдер. Назначение подтвердил и сам Муратов.

«Да, Белокрылова я взял, потому что он активный и креативный. У меня был помощником [Александр] Тетерин (пресс-секретарь губернатора — прим. ред.), сейчас работает в правительстве Курганской области, нам его не хватает. Я думаю, Белокрылов будет не хуже. Он журналист с опытом и практикой, нам такие люди в команде нужны. Думаю, я в нем не ошибусь», — прокомментировал назначение Муратов.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Белокрылов подтвердил, что с 25 апреля действительно станет помощником курганского сенатора Муратова. Как ранее писало URA.RU, Михаил Белокрылов в течение года работал в пресс-службе правительства Курганской области, где занимался ведением социальных сетей губернатора Вадима Шумкова. После он снова вернулся в журналистику.