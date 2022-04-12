12 апреля 2022

Арестованный экс-глава курганского МЧС просил выдать телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, рожков олег
Экс-начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков попросил суд смягчить условия домашнего ареста Фото:
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Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Бывший начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков, подозреваемый в коррупционных преступлениях, попросил суд смягчить условия домашнего ареста. Он ходатайствовал о предоставлении возможности говорить по телефону и увеличении часов прогулок, сообщили URA.RU в суде.

Рожков просил увеличить ему время для прогулок до двух часов. Сейчас ему разрешено гулять один час в день. Еще бывший глава курганского МЧС попросил разрешить ему говорить по телефону. «Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Условия содержания оставлены без изменения», — рассказали в суде.

URA.RU сообщало, что срок домашнего ареста для экс-главы ГУ МЧС по Курганской области продлили до конца прошлого года. Рожкова обвиняют в четырех коррупционных преступлениях. Его задержали в марте 2020 года, заключили под стражу, в декабре 2020 года выпустили под домашний арест. Расследованием уголовного дела занимались региональное СУ СК и областное УФСБ.

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Бывший начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков, подозреваемый в коррупционных преступлениях, попросил суд смягчить условия домашнего ареста. Он ходатайствовал о предоставлении возможности говорить по телефону и увеличении часов прогулок, сообщили URA.RU в суде. Рожков просил увеличить ему время для прогулок до двух часов. Сейчас ему разрешено гулять один час в день. Еще бывший глава курганского МЧС попросил разрешить ему говорить по телефону. «Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Условия содержания оставлены без изменения», — рассказали в суде. URA.RU сообщало, что срок домашнего ареста для экс-главы ГУ МЧС по Курганской области продлили до конца прошлого года. Рожкова обвиняют в четырех коррупционных преступлениях. Его задержали в марте 2020 года, заключили под стражу, в декабре 2020 года выпустили под домашний арест. Расследованием уголовного дела занимались региональное СУ СК и областное УФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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