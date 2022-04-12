Мастер замерял траншею рядом с работающим трактором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми закончилось расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с мастером строительных и монтажных работ ООО «ДорТехИнжиниринг». Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае.

«Вдоль кромки проезжей части трактор прорезал грунт. В это время мастер замерял траншею. Он близко подошел к работающему навесному оборудованию трактора и поскользнулся. Ногу затянуло под цепной механизм, работника затянуло, и он погиб», — сообщили в пресс-службе.

Тракторист видел, что мастер производит замеры, но навесное оборудование и трактор не отключил. В инспекции труда пришли к выводу, что причинами несчастного случая стало нарушение требований безопасности и недостаточная подготовка работников по охране труда. За нарушение требований охраны труда строительную фирму оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о другом случае. Пермяк работал помощником бурильщика в ХМАО. Там произошел взрыв и мужчина погиб.