МИД РФ: посольства Украины вербуют наемников

Наемники из стран Европы и Ближнего Востока вербуются Украиной, заявляют в МИД РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на Украине ухудшается из-за того, что дипломатические представительства этой территории занимаются вербовкой иностранных военных. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых занимаются в том числе украинские дипломатические представительства. Это нарушает нормы международного права», — пояснил он в разговоре с РИА «Новости».

Ранее информацию о наличии иностранных военных подтвердило Минобороны РФ. В ведомстве отмечали, что радиоперехваты в Мариуполе говорят о наличии большого числа наемников из других государств, пишет RT.

Сыромолотов дополнил, что боевики националистических подразделений Украины для нагнетания атмосферы страха мучают российских военнопленных, снимая пытки на видео, пишет деловое издание «Взгляд». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.

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