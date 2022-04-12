12 апреля 2022
11 апреля 2022

Жительница ХМАО прописала более 70 мигрантов ради заработка

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина получала деньги за каждого прописанного человека Фото:

Жительница Нижневартовска зарегистрировала в двух квартирах более 70 граждан Республики Кыргызстан. За каждого прописанного человека женщина получала деньги, сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации)», — рассказали в ведомстве.

Следствие установило, что обвиняемая направляла заявления о регистрации граждан в полицию, после этого они получали необходимые документы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Иностранцы сняты с регистрационного учета.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО устраивала на работу мертвецов ради денег. Выявлено 11 эпизодов ее преступной деятельности.

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Жительница Нижневартовска зарегистрировала в двух квартирах более 70 граждан Республики Кыргызстан. За каждого прописанного человека женщина получала деньги, сообщили в прокуратуре ХМАО. «Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации)», — рассказали в ведомстве. Следствие установило, что обвиняемая направляла заявления о регистрации граждан в полицию, после этого они получали необходимые документы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Иностранцы сняты с регистрационного учета. Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО устраивала на работу мертвецов ради денег. Выявлено 11 эпизодов ее преступной деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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