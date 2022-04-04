Бизнес-леди из ХМАО устраивала на работу мертвецов ради денег

Женщина предоставляла в центр занятости ложные сведения о временном трудоустройстве граждан и выплате им зарплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

58-летняя предпринимательница из Советского района фиктивно трудоустраивала мертвецов, чтобы получить денежную субсидию. Сейчас даму обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, выявлено 11 эпизодов ее преступной деятельности. Об этом URA.RU рассказали в управлении МВД по ХМАО.

«Следственным отделом ОМВД России по Советскому району окончено производство по уголовному делу, возбужденному в отношении местной жительницы, по факту незаконного получения субсидий, направленных для поддержки предпринимательской деятельности. Женщина фиктивно трудоустраивала граждан, в том числе умерших, чьи данные были незаконно использованы», — рассказал пресс-секретарь.

Полицейские установили, что в течение полутора лет, женщина по доверенности от фирмы, оформленной на подставное лицо, предоставляла в Советский центр занятости населения ложные сведения о временном трудоустройстве граждан и выплате им заработной платы, при этом ни в каких трудовых отношениях «работники» с юридическим лицом не состояли. Правоохранители обнаружили более 100 «мертвых душ» в предприятии, а общий ущерб от действий бизнесвумен составил свыше 4 миллионов рублей, ей предъявлено обвинение в совершении 11 эпизодов, предусмотренных ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах). Женщине грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО заведующая детсадом попалась на махинациях с выплатами. Заведующая частным детсадом незаконно получила более 5 млн рублей в качестве субсидии.

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