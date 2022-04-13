Постпред при Путине допустил вхождение Херсона и Запорожья в РФ

В состав России могут быть включены освобожденные украинские области, однако только после референдума Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Регион Украины, которые были освобождены от националистов российскими войсками, такие как Херсонская область и Запорожье, могут провести референдум по вхождению в состав России. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Если представить ситуацию, что южные территории вновь будут оставлены на произвол нынешней враждебной России власти Украины — это недопустимое развитие событий. Мы должны сформировать ее в нейтральном и дружественном для России формате или обязаны южные территории защитить другим образом. Окончательное слово — за народом», — сказал Мурадов РИА «Новости».

По словам политика, спецоперацию по денацификации Украины необходимо продолжить, чтобы помочь сформировать дружественное к России государство, передает телеканал 360. Это потребует двух этапов, считает Мурадов. Первый — денацификация действующей на этой территории власти, второй — денацификация образования, информационного поля, СМИ и сознания части украинского народа, уверил Мурадов. Таким образом, процесс будет длиться несколько лет, дополняет Life .

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины. Оккупация в планы российского лидера, по его словам, не входит.

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