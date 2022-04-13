Постпред при Путине допустил вхождение Херсона и Запорожья в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , карта мира, портрет, жириновский владимир
В состав России могут быть включены освобожденные украинские области, однако только после референдума Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Регион Украины, которые были освобождены от националистов российскими войсками, такие как Херсонская область и Запорожье, могут провести референдум по вхождению в состав России. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Если представить ситуацию, что южные территории вновь будут оставлены на произвол нынешней враждебной России власти Украины — это недопустимое развитие событий. Мы должны сформировать ее в нейтральном и дружественном для России формате или обязаны южные территории защитить другим образом. Окончательное слово — за народом», — сказал Мурадов РИА «Новости».

По словам политика, спецоперацию по денацификации Украины необходимо продолжить, чтобы помочь сформировать дружественное к России государство, передает телеканал 360. Это потребует двух этапов, считает Мурадов. Первый — денацификация действующей на этой территории власти, второй — денацификация образования, информационного поля, СМИ и сознания части украинского народа, уверил Мурадов. Таким образом, процесс будет длиться несколько лет, дополняет Life.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины. Оккупация в планы российского лидера, по его словам, не входит.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Регион Украины, которые были освобождены от националистов российскими войсками, такие как Херсонская область и Запорожье, могут провести референдум по вхождению в состав России. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. «Если представить ситуацию, что южные территории вновь будут оставлены на произвол нынешней враждебной России власти Украины — это недопустимое развитие событий. Мы должны сформировать ее в нейтральном и дружественном для России формате или обязаны южные территории защитить другим образом. Окончательное слово — за народом», — сказал Мурадов РИА «Новости». По словам политика, спецоперацию по денацификации Украины необходимо продолжить, чтобы помочь сформировать дружественное к России государство, передает телеканал 360. Это потребует двух этапов, считает Мурадов. Первый — денацификация действующей на этой территории власти, второй — денацификация образования, информационного поля, СМИ и сознания части украинского народа, уверил Мурадов. Таким образом, процесс будет длиться несколько лет, дополняет Life. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины. Оккупация в планы российского лидера, по его словам, не входит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...