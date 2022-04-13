Постпред при Путине допустил вхождение Херсона и Запорожья в РФ

Регион Украины, которые были освобождены от националистов российскими войсками, такие как Херсонская область и Запорожье, могут провести референдум по вхождению в состав России. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
«Если представить ситуацию, что южные территории вновь будут оставлены на произвол нынешней враждебной России власти Украины — это недопустимое развитие событий. Мы должны сформировать ее в нейтральном и дружественном для России формате или обязаны южные территории защитить другим образом. Окончательное слово — за народом», — сказал Мурадов РИА «Новости».
По словам политика, спецоперацию по денацификации Украины необходимо продолжить, чтобы помочь сформировать дружественное к России государство, передает телеканал 360. Это потребует двух этапов, считает Мурадов. Первый — денацификация действующей на этой территории власти, второй — денацификация образования, информационного поля, СМИ и сознания части украинского народа, уверил Мурадов. Таким образом, процесс будет длиться несколько лет, дополняет Life.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины. Оккупация в планы российского лидера, по его словам, не входит.
Регион Украины, которые были освобождены от националистов российскими войсками, такие как Херсонская область и Запорожье, могут провести референдум по вхождению в состав России. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. «Если представить ситуацию, что южные территории вновь будут оставлены на произвол нынешней враждебной России власти Украины — это недопустимое развитие событий. Мы должны сформировать ее в нейтральном и дружественном для России формате или обязаны южные территории защитить другим образом. Окончательное слово — за народом», — сказал Мурадов РИА «Новости». По словам политика, спецоперацию по денацификации Украины необходимо продолжить, чтобы помочь сформировать дружественное к России государство, передает телеканал 360. Это потребует двух этапов, считает Мурадов. Первый — денацификация действующей на этой территории власти, второй — денацификация образования, информационного поля, СМИ и сознания части украинского народа, уверил Мурадов. Таким образом, процесс будет длиться несколько лет, дополняет Life. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины. Оккупация в планы российского лидера, по его словам, не входит.