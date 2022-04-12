12 апреля 2022

Челябинские трамваи начали собирать только из российских деталей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Усть-Катав. Челябинская область, уквз, трамвай, усть-катавский вагоностроительный завод
Импортные детали на УКВЗ заменили отечественными аналогами (фото из архива) Фото:
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На Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) в Челябинской области начали собирать трамвайные вагоны полностью из отечественных комплектующих. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УКВЗ, часть деталей для сборки вагонов изготавливают непосредственно на предприятии.

«Современное производство в условиях постоянно меняющейся геополитической и экономической парадигмы потребовало от УКВЗ оперативных решений. Поэтому на текущий момент комплектующие, из которых собирают трамвайные вагоны на предприятии, полностью российского производства», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

На УКВЗ добавили, что некоторые детали и комплектующие изготавливают непосредственно на предприятии в Усть-Катаве. На другие компоненты, которые ранее привозили из-за рубежа, подобраны аналоги отечественного производства.

Плана поставок новых трамвайных вагонов на 2023 год пока нет. На предприятии предупредили, что стоимость вагонов будет зависеть от ряда факторов, в том числе таких, как цены на металлы и комплектующие изделия.

Предприятия в России были вынуждены осваивать программу импортозамещения после введения беспрецедентных антироссийских санкций со стороны Европы и США. Несмотря на ограничения, многие из них наладили выпуск продукции, и заняли освободившиеся ниши на рынке. Санкции Запада были введены из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине.

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На Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) в Челябинской области начали собирать трамвайные вагоны полностью из отечественных комплектующих. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УКВЗ, часть деталей для сборки вагонов изготавливают непосредственно на предприятии. «Современное производство в условиях постоянно меняющейся геополитической и экономической парадигмы потребовало от УКВЗ оперативных решений. Поэтому на текущий момент комплектующие, из которых собирают трамвайные вагоны на предприятии, полностью российского производства», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. На УКВЗ добавили, что некоторые детали и комплектующие изготавливают непосредственно на предприятии в Усть-Катаве. На другие компоненты, которые ранее привозили из-за рубежа, подобраны аналоги отечественного производства. Плана поставок новых трамвайных вагонов на 2023 год пока нет. На предприятии предупредили, что стоимость вагонов будет зависеть от ряда факторов, в том числе таких, как цены на металлы и комплектующие изделия. Предприятия в России были вынуждены осваивать программу импортозамещения после введения беспрецедентных антироссийских санкций со стороны Европы и США. Несмотря на ограничения, многие из них наладили выпуск продукции, и заняли освободившиеся ниши на рынке. Санкции Запада были введены из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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