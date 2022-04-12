ФСБ задержала челябинского адвоката

Сотрудники ФСБ ведут оперативное сопровождение уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали адвоката адвокатской палаты региона, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, она присвоила квартиру умершей клиентки, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в 2020 году у подозреваемой возник умысел на незаконное приобретение прав на квартиру местной жительницы стоимостью более 800 тысяч рублей. Подозреваемая получила обманным путем от потерпевшей доверенность на право распоряжаться ее имуществом. От имени потерпевшей без получения денежных средств она заключила договор продажи указанной квартиры со своей знакомой, которая впоследствии по договору продала квартиру подозреваемой», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

По данным URA.RU, клиентка дала адвокату доверенности на продажу двух квартир, затем заболела коронавирусом. За несколько дней до смерти клиентки адвокат присвоила обманом одну из квартир. Сообщение о преступлении в ФСБ оставил бывший следователь СК, который знал адвоката.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 1 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.