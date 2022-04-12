В Перми нашли компании, которые заменят импортные стройматериалы

Производители строительных материалов в Пермском крае готовы заменить импортные товары Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство строительства Пермского края опубликовало перечень предприятий, которые могут заменить импортные стройматериалы. Информация размещена на сайте ведомства. Всего в перечне значатся 11 предприятий. Часть из них работает на территории края, еще часть — за пределами региона, но имеет в Прикамье свои представительства.

Среди пермских предприятий значатся такие, как «Торговый дом «Строительные решения»», «Дедал» и «Камский кабель». «Предприятие, предлагающее замену импорных товаров на отечественные: ООО «Торговый дом «Строительные решения». Материалы строительной химии под маркой «КТ ТРОН» взамен BASE (Германия), Sika (Щвецария), Schomburg (Австрия), Mapei (Италия) и другие», — отмечается на сайте минстроительства.

В свою очередь ЗАО «Дедал» предлагает «высокоэффективные составы проникающей гидроизоляции для бетонных и железобетонных конструкций», а «Камский кабель» — широкий выбор кабельно-проводниковой продукции.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в связи с проведением ею спецоперации на территории Украины. Это привело к уходу ряда иностранных компаний с российского рынка. По просьбе президента России Владимира Путина разработано два пакета антикризисных мер, направленных на поддержку российского бизнеса и обычных граждан.