Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с РФ

13 апреля 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

ЕКА прекращает лунное сотрудничество с Россией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейское космическое агентство (ЕКА) прекратило сотрудничество с Россией по лунным программам. Об этом сообщается на сайте организации. «ЕКА прекратит совместную деятельность с Россией на Луне-25, -26 и -27. Введенные санкции делают невозможным для ЕКА осуществление запланированного лунного сотрудничества», — говорится в сообщении. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что заранее подготовился к санкциям и пройдет через них с минимальными потерями, передает RT. Президент США Джо Байден пригрозил перекрыть кислород российской аэрокосмической промышленности, а «Роскосмос» напомнил о катастрофических последствиях ухода России с МКС, пишет Life. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекратило сотрудничество с Россией по лунным программам. Об этом сообщается на сайте организации. «ЕКА прекратит совместную деятельность с Россией на Луне-25, -26 и -27. Введенные санкции делают невозможным для ЕКА осуществление запланированного лунного сотрудничества», — говорится в сообщении. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что заранее подготовился к санкциям и пройдет через них с минимальными потерями, передает RT. Президент США Джо Байден пригрозил перекрыть кислород российской аэрокосмической промышленности, а «Роскосмос» напомнил о катастрофических последствиях ухода России с МКС, пишет Life.