Следственный комитет России расследует уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили. Он создал на Украине вооруженное формирование, завербовав 24 гражданина Грузии, их личности установлены.
«Гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал на территории Украины вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность в качестве наемников 24 гражданина Грузии. Они принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и Вооруженных сил РФ», — сообщает СК. Личности наемников установлены и приводятся на сайте СК.
В отношении Мамулашвили возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте). Также он обвиняется в возбуждении ненависти к военным из-за его призывов в интернете к насилию в отношении российских военнослужащих.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, передает RT. Однако как признаются сами наемники, Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса».
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