Пермский физрук издевался над школьником

За насилие над школьником учителя приговорили к 1,5 годам исправительных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Суксунском районе Пермского края учитель местной школы жестоко обращался со школьником. Как пояснили в прокуратуре, причиной стало то, что подросток отказался выполнять одно из упражнений на уроке физкультуры.

«На уроке физической культуры подсудимый в ходе ссоры со своим 13-летним учеником, возникшей из-за отказа последнего от выполнения упражнений, не соблюдая нормы морали и этики, допустил жестокое обращение с подростком, причинив ему физическую боль и нравственные страдания», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Пермского края. Против педагога возбудили уголовное дело.

Мировой судья признал физрука виновным по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации). Он приговорил учителя к полутора годам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.