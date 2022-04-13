13 апреля 2022

В Перми на видео попала подготовка ретро «Поезда Победы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка ретро поезда День Победы в депо Сортировочная ул,Дзержинского 30. Пермь, человек труда, паровоз, поезд победы, ретро поезд, депо пермь, ремонт паровоза, лв0123
Путешествие поезда продлится месяц Фото:

В Перми проходит подготовка к запуску проекта «Поезд Победы». Локомотив времен Великой Отечественной войны отправится из Перми по городам Урала в мае. Кадры из депо прислал корреспондент URA.RU.

«В депо „Пермь-Сортировочная“ идет подготовка к запуску ретро-тура „Поезд Победы-2022“. Планируется что 1 мая с исторической станции Пермь-1 в месячное путешествие отправится поезд времен Великой Отечественной войны, состоящий из двух паровозов и 15 вагонов», — сообщает корреспондент со ссылкой на машиниста-инструктора эксплуатационного локомотивного депо «Пермь-Сортировочная» Андрея Завьялова.

Поезд будет состоять, в том числе, из эвакогоспиталя и платформы с военной техникой. Маршрут пройдет через города Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО. Конечный пункт — город Нижневартовск. Всего путешествие продлится месяц.

Подготовка ретро поезда День Победы в депо Сортировочная ул,Дзержинского 30. Пермь
«Поезд Победы» пока стоит на ж/д станции «Пермь-Сортировочная»
Фото:
Подготовка ретро поезда День Победы в депо Сортировочная ул,Дзержинского 30. Пермь
Поезд тщательно осматривают и готовят к поездке
Фото:

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В Перми проходит подготовка к запуску проекта «Поезд Победы». Локомотив времен Великой Отечественной войны отправится из Перми по городам Урала в мае. Кадры из депо прислал корреспондент URA.RU. «В депо „Пермь-Сортировочная“ идет подготовка к запуску ретро-тура „Поезд Победы-2022“. Планируется что 1 мая с исторической станции Пермь-1 в месячное путешествие отправится поезд времен Великой Отечественной войны, состоящий из двух паровозов и 15 вагонов», — сообщает корреспондент со ссылкой на машиниста-инструктора эксплуатационного локомотивного депо «Пермь-Сортировочная» Андрея Завьялова. Поезд будет состоять, в том числе, из эвакогоспиталя и платформы с военной техникой. Маршрут пройдет через города Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО. Конечный пункт — город Нижневартовск. Всего путешествие продлится месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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