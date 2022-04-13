В Перми на видео попала подготовка ретро «Поезда Победы»

Путешествие поезда продлится месяц Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми проходит подготовка к запуску проекта «Поезд Победы». Локомотив времен Великой Отечественной войны отправится из Перми по городам Урала в мае. Кадры из депо прислал корреспондент URA.RU.

«В депо „Пермь-Сортировочная“ идет подготовка к запуску ретро-тура „Поезд Победы-2022“. Планируется что 1 мая с исторической станции Пермь-1 в месячное путешествие отправится поезд времен Великой Отечественной войны, состоящий из двух паровозов и 15 вагонов», — сообщает корреспондент со ссылкой на машиниста-инструктора эксплуатационного локомотивного депо «Пермь-Сортировочная» Андрея Завьялова.

Поезд будет состоять, в том числе, из эвакогоспиталя и платформы с военной техникой. Маршрут пройдет через города Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО. Конечный пункт — город Нижневартовск. Всего путешествие продлится месяц.

«Поезд Победы» пока стоит на ж/д станции «Пермь-Сортировочная» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Поезд тщательно осматривают и готовят к поездке Фото: Сергей Русанов © URA.RU