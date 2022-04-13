Полиция нашла подростков, испугавших екатеринбуржцев пистолетом

«Оружием» детей оказался страйкбольный пистолет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция нашла подростков, которых заметили с пистолетом во дворе дома на улице Мельникова, 52 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудниками отдела полиции №9 установлены личности данных молодых людей. Они являются студентами одного из учебных заведений города. Каких-либо противоправных действий молодые люди не предпринимали, угроз никому не высказывали», — говорится в сообщении пресс-группы. Там отметили, что дети играли с неисправным пистолетом для страйкбола, который екатеринбуржцы по ошибке приняли за боевое оружие.

Полиция провела беседу с подростками, которым объяснили, чем грозит нарушение общественного порядка. Также правоохранители пообщались с родителями школьников.

Екатеринбуржцы испугались группы школьников с пистолетом, когда они стояли во дворе дома на улице Мельникова, 52. Местные жители вызвали полицию, но к ее приезду школьники уже разошлись. Очевидцы опубликовали видео инцидента.