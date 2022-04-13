13 апреля 2022

Полиция нашла подростков, испугавших екатеринбуржцев пистолетом

© Служба новостей «URA.RU»
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«Оружием» детей оказался страйкбольный пистолет Фото:

Полиция нашла подростков, которых заметили с пистолетом во дворе дома на улице Мельникова, 52 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудниками отдела полиции №9 установлены личности данных молодых людей. Они являются студентами одного из учебных заведений города. Каких-либо противоправных действий молодые люди не предпринимали, угроз никому не высказывали», — говорится в сообщении пресс-группы. Там отметили, что дети играли с неисправным пистолетом для страйкбола, который екатеринбуржцы по ошибке приняли за боевое оружие.

Полиция провела беседу с подростками, которым объяснили, чем грозит нарушение общественного порядка. Также правоохранители пообщались с родителями школьников.

Екатеринбуржцы испугались группы школьников с пистолетом, когда они стояли во дворе дома на улице Мельникова, 52. Местные жители вызвали полицию, но к ее приезду школьники уже разошлись. Очевидцы опубликовали видео инцидента.

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Полиция нашла подростков, которых заметили с пистолетом во дворе дома на улице Мельникова, 52 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудниками отдела полиции №9 установлены личности данных молодых людей. Они являются студентами одного из учебных заведений города. Каких-либо противоправных действий молодые люди не предпринимали, угроз никому не высказывали», — говорится в сообщении пресс-группы. Там отметили, что дети играли с неисправным пистолетом для страйкбола, который екатеринбуржцы по ошибке приняли за боевое оружие. Полиция провела беседу с подростками, которым объяснили, чем грозит нарушение общественного порядка. Также правоохранители пообщались с родителями школьников. Екатеринбуржцы испугались группы школьников с пистолетом, когда они стояли во дворе дома на улице Мельникова, 52. Местные жители вызвали полицию, но к ее приезду школьники уже разошлись. Очевидцы опубликовали видео инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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