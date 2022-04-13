В Челябинске запустили новые автобусные маршруты

В Челябинске запустят в августе два новых автобусных маршрута Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 14 августа открываются новые автобусные маршруты. Они будут курсировать по направлениям Новосинеглазово — Вознесенка и Харлова — поселок ОПМС-42, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«Автобус №141 Новосинеглазово — Вознесенка будет следовать по улицам Челябинская, Советская, Морозова, Зеленая, Большая. Он будет ходить каждые 35 минут ежедневно», — уточнили в городской администрации.

Первый рейс из Новосинеглазово будет уходить в 6:15 ежедневно, из Вознесенки — в 6:33 ежедневно. Последний рейс из Новосинеглазово — в 20:58, из Вознесенки в 21:15.

Автобус №7 Харлова — поселок ОПМС-42 будет следовать по Копейскому шоссе, улице Енисейская, ОПМС-42. Он будет ходить каждые 30-60 минут ежедневно.

Первый рейс от Харлова будет уходить в 6:00 ежедневно, из поселка ОПМС-42 — в 6:30 ежедневно. Последний рейс от Харлова — в 20:30, из поселка ОПМС-42 — в 20:00.