Самый богатый депутат Госдумы от Тюмени за год потерял 5 млн

15 апреля 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

За 2021 год единоросс Иван Квитка заработал более 7,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Самым богатым депутатом Госдумы, представляющим Тюменскую область, стал Иван Квитка. Декларация о доходах опубликована на сайте федерального парламента. За 2021 год он заработал 7, 565 млн рублей Годом ранее парламентарий, представляющий ЕР, отчитался о доходе в 12 590 127 рублей. Он так же, как и в прошлом году, владеет 66-метровой квартирой. Но продал мотоцикл BMW R12000GS, приобретя автомобиль Toyota RAV4. Другие тюменские депутаты Госдумы несущественно увеличили доходы. Так, Николай Брыкин заработал 6 528 749 рублей (годом ранее — 6 233 723 рублей), а его коллега Эрнест Валеев — 6 935 411 рублей (6 770 019 рублей). Оба парламентария — единороссы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Самым богатым депутатом Госдумы, представляющим Тюменскую область, стал Иван Квитка. Декларация о доходах опубликована на сайте федерального парламента. За 2021 год он заработал 7, 565 млн рублей Годом ранее парламентарий, представляющий ЕР, отчитался о доходе в 12 590 127 рублей. Он так же, как и в прошлом году, владеет 66-метровой квартирой. Но продал мотоцикл BMW R12000GS, приобретя автомобиль Toyota RAV4. Другие тюменские депутаты Госдумы несущественно увеличили доходы. Так, Николай Брыкин заработал 6 528 749 рублей (годом ранее — 6 233 723 рублей), а его коллега Эрнест Валеев — 6 935 411 рублей (6 770 019 рублей). Оба парламентария — единороссы.