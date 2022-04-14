Самый богатый депутат Госдумы от Тюмени за год потерял 5 млн

Самым богатым депутатом Госдумы, представляющим Тюменскую область, стал Иван Квитка. Декларация о доходах опубликована на сайте федерального парламента. За 2021 год он заработал 7, 565 млн рублей
Годом ранее парламентарий, представляющий ЕР, отчитался о доходе в 12 590 127 рублей. Он так же, как и в прошлом году, владеет 66-метровой квартирой. Но продал мотоцикл BMW R12000GS, приобретя автомобиль Toyota RAV4.
Другие тюменские депутаты Госдумы несущественно увеличили доходы. Так, Николай Брыкин заработал 6 528 749 рублей (годом ранее — 6 233 723 рублей), а его коллега Эрнест Валеев — 6 935 411 рублей (6 770 019 рублей). Оба парламентария — единороссы.
Самым богатым депутатом Госдумы, представляющим Тюменскую область, стал Иван Квитка. Декларация о доходах опубликована на сайте федерального парламента. За 2021 год он заработал 7, 565 млн рублей Годом ранее парламентарий, представляющий ЕР, отчитался о доходе в 12 590 127 рублей. Он так же, как и в прошлом году, владеет 66-метровой квартирой. Но продал мотоцикл BMW R12000GS, приобретя автомобиль Toyota RAV4. Другие тюменские депутаты Госдумы несущественно увеличили доходы. Так, Николай Брыкин заработал 6 528 749 рублей (годом ранее — 6 233 723 рублей), а его коллега Эрнест Валеев — 6 935 411 рублей (6 770 019 рублей). Оба парламентария — единороссы.