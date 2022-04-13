13 апреля 2022

Склад наркотиков обнаружили на детской площадке в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева по Севастополю. Крым, игрушки, детская горка
Детскую горку преступница использовала, как тайник Фото:

Сотрудники пермского управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили крупную партию запрещенных веществ во дворе многоквартирного дома. По данным ведомства, 37-летняя женщина спрятала наркотики под горкой на детской площадке перед арестом.

«За несколько минут до задержания злоумышленница оборудовала тайник с героином прямо под детской горкой у жилого дома на улице Вавилова», — говорится в telegram-канале прикамской полиции. По версии следствия, преступница фасовала героин в свертки и затем раскладывала по тайникам. После чего к делу подключались рядовые закладчики.

В тот же день оперативникам удалось задержать и 27-летнего подельника-закладчика женщины, который пришел за «товаром». Из квартиры злоумышленницы изъяли 20 упаковок с запрещенным веществом, фасовочный материал и электронные весы. Полицейские предполагают, что наркотики фасовались на глазах у трехлетней дочери задержанной.

Сейчас ребенком занимаются органы опеки и попечительства. Все фигуранты дела заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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Сотрудники пермского управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили крупную партию запрещенных веществ во дворе многоквартирного дома. По данным ведомства, 37-летняя женщина спрятала наркотики под горкой на детской площадке перед арестом. «За несколько минут до задержания злоумышленница оборудовала тайник с героином прямо под детской горкой у жилого дома на улице Вавилова», — говорится в telegram-канале прикамской полиции. По версии следствия, преступница фасовала героин в свертки и затем раскладывала по тайникам. После чего к делу подключались рядовые закладчики. В тот же день оперативникам удалось задержать и 27-летнего подельника-закладчика женщины, который пришел за «товаром». Из квартиры злоумышленницы изъяли 20 упаковок с запрещенным веществом, фасовочный материал и электронные весы. Полицейские предполагают, что наркотики фасовались на глазах у трехлетней дочери задержанной. Сейчас ребенком занимаются органы опеки и попечительства. Все фигуранты дела заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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