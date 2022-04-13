13 апреля 2022

Перми к 300-летию подарили историческое здание

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь
Из клуба МВД могут создать культурное пространство Фото:

В собственность Пермского передано здание Благородного собрания в центре региональной столицы, где сейчас находится Культурно-деловой центр ГУ МВД. Как сообщили в региональном управлении Росимущества, это сделано в рамках подготовки к 300-летию Перми.

«Территориальное управление Росимущества передало здание Благородного собрания в собственность Пермского края в рамках реализации регионального проекта по подготовке к празднованию 300-летия Перми, которое состоится в 2023 году. Здание расположено в центре города на улице Сибирская, дом 20», — говорится на сайте ведомства.

В Росимуществе отмечают, что это единственный сохранившийся в практически неизменном состоянии характерный памятник классицизма в Перми. СМИ ранее писали, что краевые власти планируют создать здесь вместо клуба ГУ МВД социокультурное пространство.

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В собственность Пермского передано здание Благородного собрания в центре региональной столицы, где сейчас находится Культурно-деловой центр ГУ МВД. Как сообщили в региональном управлении Росимущества, это сделано в рамках подготовки к 300-летию Перми. «Территориальное управление Росимущества передало здание Благородного собрания в собственность Пермского края в рамках реализации регионального проекта по подготовке к празднованию 300-летия Перми, которое состоится в 2023 году. Здание расположено в центре города на улице Сибирская, дом 20», — говорится на сайте ведомства. В Росимуществе отмечают, что это единственный сохранившийся в практически неизменном состоянии характерный памятник классицизма в Перми. СМИ ранее писали, что краевые власти планируют создать здесь вместо клуба ГУ МВД социокультурное пространство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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