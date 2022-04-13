Перми к 300-летию подарили историческое здание

Из клуба МВД могут создать культурное пространство Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В собственность Пермского передано здание Благородного собрания в центре региональной столицы, где сейчас находится Культурно-деловой центр ГУ МВД. Как сообщили в региональном управлении Росимущества, это сделано в рамках подготовки к 300-летию Перми.

«Территориальное управление Росимущества передало здание Благородного собрания в собственность Пермского края в рамках реализации регионального проекта по подготовке к празднованию 300-летия Перми, которое состоится в 2023 году. Здание расположено в центре города на улице Сибирская, дом 20», — говорится на сайте ведомства.

В Росимуществе отмечают, что это единственный сохранившийся в практически неизменном состоянии характерный памятник классицизма в Перми. СМИ ранее писали, что краевые власти планируют создать здесь вместо клуба ГУ МВД социокультурное пространство.