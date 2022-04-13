Екатеринбуржец рассказал о детях, открывших с балкона стрельбу

Сосед рассказал, что ранее подростки уже стреляли из оружия для страйкбола (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подросток, который, предположительно, открыл с друзьями стрельбу с балкона, является примерным школьником, воспитывается в порядочной семье и всегда здоровается. Об этом URA.RU рассказал на анонимных условиях житель дома №19 на улице Братьев Быковых, где произошло ЧП.

«Классная семья, нормальный парень, тихие-спокойные, всегда здороваются. Парень живет на нижних этажах, к нему часто ходят друзья. Может, и похулиганили, но я на них наговаривать не хочу. Если и стреляли, то не из пневматики, а из оружия для страйкбола — пластиковыми шариками, такое уже бывало», — объяснил жилец.

Сосед добавил, что ранее он уже делал замечание подросткам, когда те открыли стрельбу по соседней стройке. «Я им сказал, что рядом детская площадка, не надо хулиганить, они сразу ответили — хорошо, не будем», — вспомнил екатеринбуржец.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Братьев Быковых подростки открыли стрельбу из предмета, похожего на пистолет. Информацию проверяет полиция.