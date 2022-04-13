В руках у подростков предмет, похожий на пистолет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое подростков открыли стрельбу из пневматического оружия с балкона в Екатеринбурге. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Улица Братьев Быковых, 19 подростки стреляют из пневматического оружия», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Там опубликовали видео, на котором двое детей стреляют из предмета, похожего на пистолет.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что проверят информацию.

На днях жителей Екатеринбурга напугали подростки, которые играли с предметом, похожим на пистолет. Полиция выяснила, что это было неисправное оружие для страйкбола.