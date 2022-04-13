13 апреля 2022

Подростки открыли стрельбу с балкона в Екатеринбурге. Видео

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В руках у подростков предмет, похожий на пистолет Фото:

Двое подростков открыли стрельбу из пневматического оружия с балкона в Екатеринбурге. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Улица Братьев Быковых, 19 подростки стреляют из пневматического оружия», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Там опубликовали видео, на котором двое детей стреляют из предмета, похожего на пистолет.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что проверят информацию.

На днях жителей Екатеринбурга напугали подростки, которые играли с предметом, похожим на пистолет. Полиция выяснила, что это было неисправное оружие для страйкбола.

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Двое подростков открыли стрельбу из пневматического оружия с балкона в Екатеринбурге. Об этом сообщили в социальных сетях. «Улица Братьев Быковых, 19 подростки стреляют из пневматического оружия», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Там опубликовали видео, на котором двое детей стреляют из предмета, похожего на пистолет. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что проверят информацию. На днях жителей Екатеринбурга напугали подростки, которые играли с предметом, похожим на пистолет. Полиция выяснила, что это было неисправное оружие для страйкбола.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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