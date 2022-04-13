Пермскому заводу ракетных двигателей не хватает рабочих

«Протон-ПМ» набирает сотрудников на производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пермском заводе «Протон-ПМ», производящем двигатели для ракет-носителей, объявили набор сотрудников на основное производство. Предприятию требуются токари-универсалы, операторы-наладчики станков с программным управлением, слесари механосборочных работ и литейщики.

«Специалисты службы персонала проанализировали рынок труда и предложили более выгодные условия трудоустройства, а также приступили к переводу сотрудников из числа вспомогательного персонала в основной», — сообщается на сайте предприятия. На заводе соискателям без опыта также предлагают профессиональное обучение по ряду индивидуальных программ.

После повышения квалификации сотрудникам обещают увеличение уровня заработной платы. Перечисленные меры позволят реализовать производственные планы на 2022 год. Ранее URA.RU сообщало, что на заводе обсуждают сокращение рабочей недели для части сотрудников, не занятых в основном производстве.