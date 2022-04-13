Пермская «дочка» Роскосмоса обсуждает сокращение рабочей недели

Часть сотрудников могут перевести на сокращенную неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Директор пермского предприятия «Протон-ПМ», которое производит двигатели для ракет-носителей, Иван Краснов допускает введение сокращенной рабочей недели для некоторых категорий сотрудников. Такая мера может понадобиться для сохранения оптимальной работы завода в условиях западных санкций, рассказал он в интервью корпоративному изданию «Орбита Протона».

«Предприятие прорабатывает разные сценарии, чтобы стабилизировать ситуацию и выполнять контрактные обязательства. Такая мера, как сокращенная рабочая неделя, может быть введена только для тех сотрудников, кто напрямую не задействован в изготовлении продукции. Задача — сохранить работоспособную команду», — сообщил Краснов.

Глава предприятия также отметил, что строительство микрорайона в Новых Лядах для сотрудников компании могут быть скорректированы. Ранее сообщалось, что в рамках инвестиционного проекта планируется построить мини-городок на 42 дома для специалистов IT-отрасли.

Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Протон-ПМ» готовит, в частности, опытные образцы двигателя РД-191М для проведения летно-конструкторских испытаний ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М» на космодроме Восточный. Президент Владимир Путин сообщал, что новая ракета выйдет на старт в 2025 году.

Страны Евросоюза, США, Канада и Япония и ряд других государств ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду о России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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