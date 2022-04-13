От скандального застройщика потребовали ремонта новостроек в ЯНАО

В арбитражном суде рассматривается три дела в отношении «Гор-Строя» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление муниципального имущества администрации города Муравленко (ЯНАО) подало в суд на специализированного застройщика «Гор-Строй» с требованием устранить недостатки в построенных им домами. Как сообщили URA.RU в мэрии, на данный момент в арбитражном суде ЯНАО рассматривается три дела в отношении скандального подрядчика.

«В отношении „Гор-Строя“ в арбитражном суде находится три дела. Два дома из этих трех дел: дом на Строителей 32 и дом на Школьной 9. В этих домах выявлены строительные недостатки которые можно устранить путем проведения капитального ремонта», — сообщили в администрации города.

Помимо управление муниципального имущества администрации города подало дополнительный иск к застройщику по конкретной квартире по адресу ул. Украинских строителей 32. Мэрия намеривается заставить подрядчика отремонтировать трещины в жилой и ванной комнатах, а также закрыть пустоты в стенах и решить проблемы со штукатуркой. Квартира находится в собственности администрации и предоставляется по договору социального найма.

Помимо этого администрация города подало в суд с намерением взыскать с ООО специализированный застройщик «Гор-Строй» и АО «Центр развития инвестиционных проектов» 159 млн рублей из-за технического состояния дома на ул. Нефтяников 19. дом был признан аварийным из-за многочисленных недостатков допущенных во время строительства. Так жители дома неоднократно жаловались на некомфортные условия проживания, особенно на холод в квартирах. После этого было проведено обследования объекта и вынесено решение о признании дома аварийным. На данный момент идет переселение жильцов, им предоставляется квартиры социального найма или выплаты.

Агентство обратилось за комментарием в ООО специализированный застройщик «Гор-Строй». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за что в Салехарде сданный компанией «Гор-Строй» в эксплуатацию жилой дом на улице Глазкова, 1 подперли кранами, чтобы у него не оборвало обшивку из-за сильного ветра. После прокуратура начала проверку соблюдения прав жильцов. Также сообщалось, что в жители дома на ул. Нефтяников, 19 в Муравленко три года мерзнут в квартирах из-за застройщика.

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