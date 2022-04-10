Евросоюз внес «Уральские авиалинии» в черный список

Помимо «Уральских Авиалиний» в санкционный список также попали авиакомпании: «Ямал», «РусЛайн», «Аврора», «Победа», «Аэрофлот» и другие Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Еврокомиссия внесла 21 российскую авиакомпанию, включая «Уральские авиалинии», в черный список по воздушной безопасности. Документ опубликован на официальном сайте ЕС.

«Перевозчикам запрещено летать в Европу из-за опасений «несоответствия международным стандартам по безопасности», — говорится в заявлении. В заявлении также сказано, если авиакомпания, которая в настоящее время включена в список ЕС, считает, что она соответствует необходимым техническим элементам и требованиям, то она может обратиться в Комиссию с просьбой начать процедуру ее исключения из списка. Помимо «Уральских Авиалиний» в санкционный список также попали авиакомпании: «Ямал», «РусЛайн», «Аврора», «Победа», «Аэрофлот» и другие.

Санкции стали реакцией Европы на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Как отметили в Минобороны РФ, российские солдаты отважно выполняют свой служебный долг. Спецоперация призвана закончить боевые действия на территориях Донбасса.