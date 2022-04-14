Парламент Молдавии запретил георгиевскую ленточку

14 апреля 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

В Молдавии запретили носить и хранить георгиевскую ленточку Фото: Размик Закарян © URA.RU Парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевских ленточек. Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу. «Парламент одобрил во втором чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z. Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов. Законопроект одобрен в финальном чтении голосами 53 депутатов», — передает РИА «Новости» слова Гросу. Ранее аналогичное решение приняли в Латвии. Также в стране хотят запретить праздновать День Победы, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевских ленточек. Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу. «Парламент одобрил во втором чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z. Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов. Законопроект одобрен в финальном чтении голосами 53 депутатов», — передает РИА «Новости» слова Гросу. Ранее аналогичное решение приняли в Латвии. Также в стране хотят запретить праздновать День Победы, пишет RT.