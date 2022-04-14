Парламент Молдавии запретил георгиевскую ленточку

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В Молдавии запретили носить и хранить георгиевскую ленточку Фото:

Парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевских ленточек. Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу.

«Парламент одобрил во втором чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z. Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов. Законопроект одобрен в финальном чтении голосами 53 депутатов», — передает РИА «Новости» слова Гросу.

Ранее аналогичное решение приняли в Латвии. Также в стране хотят запретить праздновать День Победы, пишет RT.

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Парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевских ленточек. Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу. «Парламент одобрил во втором чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z. Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов. Законопроект одобрен в финальном чтении голосами 53 депутатов», — передает РИА «Новости» слова Гросу. Ранее аналогичное решение приняли в Латвии. Также в стране хотят запретить праздновать День Победы, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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