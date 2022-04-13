Челябинский губернатор уволил замминистра, попавшего под суд

14 апреля 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер уволил Татьяну Антонову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста заместителя министра строительства региона Татьяну Антонову. Постановление опубликовано 14 апреля на официальном правовом портале. «Освободить Антонову Татьяну Николаевну от замещаемой должности. Уволить с государственной гражданской службы 14 апреля 2022 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе Антонова с апреля 2020 года находится под уголовным делом. Ее обвиняют в мошенничестве и получении взятки от бизнесмена Михаила Азаматова. Год она находилась в СИЗО, затем по домашним арестом, а теперь под подпиской о невыезде. Процесс по делу Антоновой проходит в Курчатовском районном суде. Вместе с ней судят экс-директора «Челябоблинвестроя» Алексея Абаимова. Он, как и Антонова, по версии следствия, получал взятки от Михаила Азаматова за ввод биатлонного стадиона в Златоусте и центра шок-трека в Челябинске. Оба объекта до сих пор не сданы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста заместителя министра строительства региона Татьяну Антонову. Постановление опубликовано 14 апреля на официальном правовом портале. «Освободить Антонову Татьяну Николаевну от замещаемой должности. Уволить с государственной гражданской службы 14 апреля 2022 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе Антонова с апреля 2020 года находится под уголовным делом. Ее обвиняют в мошенничестве и получении взятки от бизнесмена Михаила Азаматова. Год она находилась в СИЗО, затем по домашним арестом, а теперь под подпиской о невыезде. Процесс по делу Антоновой проходит в Курчатовском районном суде. Вместе с ней судят экс-директора «Челябоблинвестроя» Алексея Абаимова. Он, как и Антонова, по версии следствия, получал взятки от Михаила Азаматова за ввод биатлонного стадиона в Златоусте и центра шок-трека в Челябинске. Оба объекта до сих пор не сданы.