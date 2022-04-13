13 апреля 2022

Челябинский губернатор уволил замминистра, попавшего под суд

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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер уволил Татьяну Антонову Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста заместителя министра строительства региона Татьяну Антонову. Постановление опубликовано 14 апреля на официальном правовом портале.

«Освободить Антонову Татьяну Николаевну от замещаемой должности. Уволить с государственной гражданской службы 14 апреля 2022 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе

Антонова с апреля 2020 года находится под уголовным делом. Ее обвиняют в мошенничестве и получении взятки от бизнесмена Михаила Азаматова. Год она находилась в СИЗО, затем по домашним арестом, а теперь под подпиской о невыезде.

Процесс по делу Антоновой проходит в Курчатовском районном суде. Вместе с ней судят экс-директора «Челябоблинвестроя» Алексея Абаимова. Он, как и Антонова, по версии следствия, получал взятки от Михаила Азаматова за ввод биатлонного стадиона в Златоусте и центра шок-трека в Челябинске. Оба объекта до сих пор не сданы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста заместителя министра строительства региона Татьяну Антонову. Постановление опубликовано 14 апреля на официальном правовом портале. «Освободить Антонову Татьяну Николаевну от замещаемой должности. Уволить с государственной гражданской службы 14 апреля 2022 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе Антонова с апреля 2020 года находится под уголовным делом. Ее обвиняют в мошенничестве и получении взятки от бизнесмена Михаила Азаматова. Год она находилась в СИЗО, затем по домашним арестом, а теперь под подпиской о невыезде. Процесс по делу Антоновой проходит в Курчатовском районном суде. Вместе с ней судят экс-директора «Челябоблинвестроя» Алексея Абаимова. Он, как и Антонова, по версии следствия, получал взятки от Михаила Азаматова за ввод биатлонного стадиона в Златоусте и центра шок-трека в Челябинске. Оба объекта до сих пор не сданы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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