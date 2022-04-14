Полицейским пришлось отстреливаться Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Мужчина устроил дебош в общежитии на Надеждинской, 12 в Екатеринбурге, а затем напал с ножом на полицейских. Об этом сообщили очевидцы.

«Полицейские сумели проникнуть в помещение через окно [общежития]. Неадекватный мужчина при этом набросился на силовиков с ножом», — передает портал Е1.ru слова очевидца. Он отметил, что мужчина устроил дебош в общежитии, из-за которого местные жители вызвали полицию.

Когда мужчина напал на полицейских, те открыли огонь. Злоумышленнику прострелили ногу из пистолета, добавил очевидец. После этого мужчину госпитализировали.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.