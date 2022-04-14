В Екатеринбурге дебошир напал с ножом на полицейского. Силовикам пришлось отстреливаться. Видео

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Городской жанр. Пермь, оружие, кедр, полиция, пистолет-пулемет
Полицейским пришлось отстреливаться Фото:

Мужчина устроил дебош в общежитии на Надеждинской, 12 в Екатеринбурге, а затем напал с ножом на полицейских. Об этом сообщили очевидцы.

«Полицейские сумели проникнуть в помещение через окно [общежития]. Неадекватный мужчина при этом набросился на силовиков с ножом», — передает портал Е1.ru слова очевидца. Он отметил, что мужчина устроил дебош в общежитии, из-за которого местные жители вызвали полицию.

Когда мужчина напал на полицейских, те открыли огонь. Злоумышленнику прострелили ногу из пистолета, добавил очевидец. После этого мужчину госпитализировали.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

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Мужчина устроил дебош в общежитии на Надеждинской, 12 в Екатеринбурге, а затем напал с ножом на полицейских. Об этом сообщили очевидцы. «Полицейские сумели проникнуть в помещение через окно [общежития]. Неадекватный мужчина при этом набросился на силовиков с ножом», — передает портал Е1.ru слова очевидца. Он отметил, что мужчина устроил дебош в общежитии, из-за которого местные жители вызвали полицию. Когда мужчина напал на полицейских, те открыли огонь. Злоумышленнику прострелили ногу из пистолета, добавил очевидец. После этого мужчину госпитализировали. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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