В Екатеринбурге злоумышленник ударил фронтовика ради молока. Фото, видео

14 апреля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге мужчина выхватил у возвращающегося из магазина домой пожилого фронтовика Ивана Фуфалдина сумку с продуктами, где было молоко, печенье и другие продукты. Когда Фуфалдин начал его догонять, то мужчина ударил его украденной сумкой по голове. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Местный житель, 1926 года рождения, направился в банк. Сняв с карточки около 10 тысяч рублей, он купил продукты и возвращался домой. Возле своего подъезда мужчина снял с плеча сумку, которая мешала достать ключи, и поставил ее на пол. В тот же момент к нему подошел неизвестный, схватил сумку и бросился бежать. Пожилой мужчина пытался его остановить, но лишь получил удар собственной сумкой по голове. На подмогу потерпевшему бросились очевидцы, однако злоумышленник сумел скрыться и от них.», — отметил полковник Горелых. Подозреваемым оказался неоднократно судимый 50-летний уроженец Сухого Лога. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится в СИЗО. «Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 7 лет лишения свободы», — уточнил Горелых. Иван Фуфалдин пошел добровольцем на войну в 1944 году. Он был призван из Шадринска. Задержанный подозреваемый Фото: Валерий Горелых Иван Фуфалдин Фото: Валерий Горелых Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге мужчина выхватил у возвращающегося из магазина домой пожилого фронтовика Ивана Фуфалдина сумку с продуктами, где было молоко, печенье и другие продукты. Когда Фуфалдин начал его догонять, то мужчина ударил его украденной сумкой по голове. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Местный житель, 1926 года рождения, направился в банк. Сняв с карточки около 10 тысяч рублей, он купил продукты и возвращался домой. Возле своего подъезда мужчина снял с плеча сумку, которая мешала достать ключи, и поставил ее на пол. В тот же момент к нему подошел неизвестный, схватил сумку и бросился бежать. Пожилой мужчина пытался его остановить, но лишь получил удар собственной сумкой по голове. На подмогу потерпевшему бросились очевидцы, однако злоумышленник сумел скрыться и от них.», — отметил полковник Горелых. Подозреваемым оказался неоднократно судимый 50-летний уроженец Сухого Лога. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится в СИЗО. «Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 7 лет лишения свободы», — уточнил Горелых. Иван Фуфалдин пошел добровольцем на войну в 1944 году. Он был призван из Шадринска.