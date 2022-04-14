Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин не доволен работой тюменского омбудсмена Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин выступил с критикой уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева. По мнению парламентария, омбудсмен не прилагает усилий, чтобы сделать свою деятельность эффективней.

«Структура уполномоченного, наверное, создана „для галочки“. В нашей и других партиях есть приемные. Мы собираем общественное мнение. Идет огромное обращение от людей, которых что-то не устраивает. А в отчетах уполномоченного „тишь да гладь да Божья благодать“», — отметил Владимир Пискайкин в беседе с URA.RU.

По его словам, у омбудсмена слишком маленький штат. Уполномоченный не налаживает взаимодействие с парламентариями, не проявляет инициативу. Из года в год в его отчетах ничего не меняется.

«Чиновники работают, чтобы решать проблемы. Если не получается — нужно что-то менять, иначе зачем содержать структуру, которая не работает? Нужно приходить к властям, к депутатам, предлагать подправить какие-то законы. Но от уполномоченного я таких предложений не слышал», — отметил Пискайкин.

Должность уполномоченного по правам человека в регионе занимает Сергей Миневцев. URA.RU обратилось к нему за комментарием.

«Пискайкин всегда был противником именно меня. У него ко мне личное отношение. За 2020 год к нам поступило 1400 обращений, в 2021-м — уже более 1500. И ни одно не осталось без ответа. А сколько людей обратились к Пискайкину? У меня нет задачи нравиться депутатам или властям. Мы работаем для граждан», — отметил Сергей Миневцев.

По словам омбудсмена в его структуре действительно недостаточный штат: два юриста и специалист, занимающийся оформлением бумаг. На расширение в настоящее время нет финансирования. Однако это не мешает институту уполномоченного оказывать помощь тюменцам, которые в ней нуждаются. В том числе, в сотрудничестве с силовыми ведомствами и депутатами.

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