Из Ханты-Мансийска отправили 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из Ханты-Мансийска отправили фургон с гуманитарной помощью для жителей Луганска и Донецка. После прибытия фургона в Сургут собранные вещи будут отправлены военным бортом на Донбасс. Об этом URA.RU рассказала куратор «Гуманитарного добровольческого корпуса» в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева.

«Отправили 20 тонн груза. Было собрано все, что можно: продукты питания, медикаменты, игрушки, канцелярия. Люди приносили все. На данный момент фургон направляется в Сургут, там разгружается на складе и улетает военным бортом», — сказала Тимофеева. Отправка груза прошла в присутствии местных депутатов и главы города Максима Ряшина, передает корреспондент агентства.

«Я уверен, что братская помощь из России, наше единение, поддержка и участие поможет людям, которые там проживают, выстоять в борьбе с нацизмом. Хочу поблагодарить жителей города за участие в формировании этого гуманитарного груза», — сказал Ряшин.

Ранее URA.RU писало, что о начале спецоперации на Украине, завершающую восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска, 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. После этого в России начался сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В ХМАО пункты сбора расположились в 11 муниципалитетах региона.

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин на отправке гумпомощи на Донбасс Фото: Илья Мелещенков

Отправка фургона с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и ДНР Фото: Илья Мелещенков