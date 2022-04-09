В Германии организовали автопробег в поддержку России. Участники пели гимн и танцевали под «Калинку»

09 апреля 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

В немецком Штутгарте прошел автопробег в поддержку России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Автопробег «Против дискриминации русскоязычных» прошел в немецком Штутгарте. Об этом сообщило издание Die Zeit. Акция собрала порядка 200 автомобилей, украшенных триколорами. «В Штутгарте прошел автопробег против „дискриминации русскоязычных людей“. Автомобильная колонна с множеством российских флагов на капотах катилась по столице земли Баден-Вюртемберг (Штутгарт — прим. URA.RU). Прежде чем колонна двинулась в путь, участники исполнили русский национальный гимн, а также танцевали и пели под звуки русской народной песни „Калинка“», — пишет издание. Сообщается, что на участие в акции было зарегистрировано 190 автомобилей. Ранее жители Греции провели акцию в поддержку России. Около 50 человек на мотоциклах и автомобилях организовали марш с флагами России. В Нью-Йорке также прошел митинг в поддержку России и Донбасса. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация. Россия предотвратила готовящееся нападение на Донбасс, отмечали в Минобороны РФ. В ведомстве сообщали, что российские военные захватили секретные шифротелеграммы ВСУ, в которых сообщалось о планах вторгнуться в Донбасс в марте. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Автопробег «Против дискриминации русскоязычных» прошел в немецком Штутгарте. Об этом сообщило издание Die Zeit. Акция собрала порядка 200 автомобилей, украшенных триколорами. «В Штутгарте прошел автопробег против „дискриминации русскоязычных людей“. Автомобильная колонна с множеством российских флагов на капотах катилась по столице земли Баден-Вюртемберг (Штутгарт — прим. URA.RU). Прежде чем колонна двинулась в путь, участники исполнили русский национальный гимн, а также танцевали и пели под звуки русской народной песни „Калинка“», — пишет издание. Сообщается, что на участие в акции было зарегистрировано 190 автомобилей. Ранее жители Греции провели акцию в поддержку России. Около 50 человек на мотоциклах и автомобилях организовали марш с флагами России. В Нью-Йорке также прошел митинг в поддержку России и Донбасса. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация. Россия предотвратила готовящееся нападение на Донбасс, отмечали в Минобороны РФ. В ведомстве сообщали, что российские военные захватили секретные шифротелеграммы ВСУ, в которых сообщалось о планах вторгнуться в Донбасс в марте.