В Берлине сожгли машины из автопробега в поддержку спецоперации

14 апреля 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Неизвестные подожгли машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В центре Берлина неизвестные сожгли машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку специальной операции на Украине. В результате инцидента никто не пострадал. «Пожарным пришлось спасать шесть авто, однако их усилия были тщетны и почти все автомобили сгорели дотла. Обошлось без жертв и пострадавших. Как утверждают очевидцы, как минимум одна из сгоревших машин участвовала в недавнем пророссийском автопробеге. Остальные могли просто попасть „под замес“ поджигателей», — пишет «Царьград». Ранее в Германии был организован автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине. Всего в автопробеге приняло участие более 200 машин. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президент России Владимира Путина. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В центре Берлина неизвестные сожгли машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку специальной операции на Украине. В результате инцидента никто не пострадал. «Пожарным пришлось спасать шесть авто, однако их усилия были тщетны и почти все автомобили сгорели дотла. Обошлось без жертв и пострадавших. Как утверждают очевидцы, как минимум одна из сгоревших машин участвовала в недавнем пророссийском автопробеге. Остальные могли просто попасть „под замес“ поджигателей», — пишет «Царьград». Ранее в Германии был организован автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине. Всего в автопробеге приняло участие более 200 машин. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президент России Владимира Путина. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы России.