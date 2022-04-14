В Берлине сожгли машины из автопробега в поддержку спецоперации

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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Неизвестные подожгли машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центре Берлина неизвестные сожгли машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку специальной операции на Украине. В результате инцидента никто не пострадал.

«Пожарным пришлось спасать шесть авто, однако их усилия были тщетны и почти все автомобили сгорели дотла. Обошлось без жертв и пострадавших. Как утверждают очевидцы, как минимум одна из сгоревших машин участвовала в недавнем пророссийском автопробеге. Остальные могли просто попасть „под замес“ поджигателей», — пишет «Царьград».

Ранее в Германии был организован автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине. Всего в автопробеге приняло участие более 200 машин.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президент России Владимира Путина. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы России.

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В центре Берлина неизвестные сожгли машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку специальной операции на Украине. В результате инцидента никто не пострадал. «Пожарным пришлось спасать шесть авто, однако их усилия были тщетны и почти все автомобили сгорели дотла. Обошлось без жертв и пострадавших. Как утверждают очевидцы, как минимум одна из сгоревших машин участвовала в недавнем пророссийском автопробеге. Остальные могли просто попасть „под замес“ поджигателей», — пишет «Царьград». Ранее в Германии был организован автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине. Всего в автопробеге приняло участие более 200 машин. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президент России Владимира Путина. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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