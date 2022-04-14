В Берлине сожгли машины из автопробега в поддержку спецоперации

В центре Берлина неизвестные сожгли машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку специальной операции на Украине. В результате инцидента никто не пострадал.
«Пожарным пришлось спасать шесть авто, однако их усилия были тщетны и почти все автомобили сгорели дотла. Обошлось без жертв и пострадавших. Как утверждают очевидцы, как минимум одна из сгоревших машин участвовала в недавнем пророссийском автопробеге. Остальные могли просто попасть „под замес“ поджигателей», — пишет «Царьград».
Ранее в Германии был организован автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине. Всего в автопробеге приняло участие более 200 машин.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президент России Владимира Путина. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы России.
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