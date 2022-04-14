Минобороны доказало зверства националистов на Украине в годы ВОВ

15 апреля 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Минобороны рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы ВОВ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы, опубликованные на сайте ведомства, показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев. «В опубликованном акте о зверствах немецко-фашистских захватчиков от 15 января 1944 года сообщается, что, оккупировав город Корец, немецко-фашистские захватчики сразу приступили к массовому истреблению населения, для чего они также использовали украинских националистов», — говорится в материале. Так, согласно данным, «бандеровцы, натравленные немцами, предложили семье Войцеховского Адама Антоновича, по национальности поляк, принять православную веру». Однако после того, как он исполнил их требование, националисты «всю семью порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство, хаты. Трупы пострадавших были брошены в огонь». Преступления радикалов зафиксированы и в донесениях военного прокурора 61-й армии. В них описываются одиночные и массовые убийства. Согласно одному из донесений, с сентября по декабрь 1943 года произошла жестокая расправа над местными жителями в селе Селец Ровенской области: «Всего было убито и зверски замучено более 50 человек советских патриотов, в том числе женщин, стариков и детей». Преступления продолжались и после ухода немецко-фашистских оккупантов. В акте судебно-медицинской экспертизы от 29 мая 1944 года говорится об убийстве четырех человек, совершенного с особой жестокостью. Их трупы были найдены вблизи деревни Хрыцки Ровенской области, куда накануне ночью зашла банда из 15 украинских националистов. Под видом партизан они вывели четырех граждан, «изрезанные тела которых с рассветом были обнаружены вблизи деревни». Ранее Минобороны РФ запустило исторический проект, раскрывающий преступления и зверства украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Ведомство опубликовало информацию о массовом убийстве и ограблении граждан, в основном польского населения, в марте 1944 года. Были опубликованы доказательства об убийствах мирных жителей украинскими националистами в послевоенные годы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Министерство обороны России рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы, опубликованные на сайте ведомства, показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев. «В опубликованном акте о зверствах немецко-фашистских захватчиков от 15 января 1944 года сообщается, что, оккупировав город Корец, немецко-фашистские захватчики сразу приступили к массовому истреблению населения, для чего они также использовали украинских националистов», — говорится в материале. Так, согласно данным, «бандеровцы, натравленные немцами, предложили семье Войцеховского Адама Антоновича, по национальности поляк, принять православную веру». Однако после того, как он исполнил их требование, националисты «всю семью порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство, хаты. Трупы пострадавших были брошены в огонь». Преступления радикалов зафиксированы и в донесениях военного прокурора 61-й армии. В них описываются одиночные и массовые убийства. Согласно одному из донесений, с сентября по декабрь 1943 года произошла жестокая расправа над местными жителями в селе Селец Ровенской области: «Всего было убито и зверски замучено более 50 человек советских патриотов, в том числе женщин, стариков и детей». Преступления продолжались и после ухода немецко-фашистских оккупантов. В акте судебно-медицинской экспертизы от 29 мая 1944 года говорится об убийстве четырех человек, совершенного с особой жестокостью. Их трупы были найдены вблизи деревни Хрыцки Ровенской области, куда накануне ночью зашла банда из 15 украинских националистов. Под видом партизан они вывели четырех граждан, «изрезанные тела которых с рассветом были обнаружены вблизи деревни». Ранее Минобороны РФ запустило исторический проект, раскрывающий преступления и зверства украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Ведомство опубликовало информацию о массовом убийстве и ограблении граждан, в основном польского населения, в марте 1944 года. Были опубликованы доказательства об убийствах мирных жителей украинскими националистами в послевоенные годы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.