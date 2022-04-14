14 апреля 2022

По улицам пермского города гуляет кабан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, свинья, кабан
Животное гуляло во дворах, у домов и на проезжей части Фото:

Жители Березников (Пермский край) начали замечать на улицах бегающего кабана. Снимками и свидетельствами дикого животного поделились местные жители в группе «ЧП Березники!» во «ВКонтакте».

«Кабан на Тельмана гуляет», — пишет автор поста. Животное гуляло во дворах, на проезжей части, у домов.

В комментариях многие горожане не удивляются появлению животного в черте города. «Лось, рысь, медвежонок, волки, лисы, бобры бегали уже. Сейчас кабан!!! Кто следующий?» — пишет пользователь. Другие пытаются понять и объяснить причину появления кабана в городе. «Народ с рудника переселили, вот и природа берет свое», — пишет один из местных жителей. Другие пытаются предупредить людей: «Они ведь очень агрессивными бывают. Будьте осторожны, фотографы!». Некоторые фотографируют зверя с близкого расстояния в несколько метров.

Кабан во дворе
Дикое животное на проезжей части
Некоторые фотографируют кабана очень близко

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Жители Березников (Пермский край) начали замечать на улицах бегающего кабана. Снимками и свидетельствами дикого животного поделились местные жители в группе «ЧП Березники!» во «ВКонтакте». «Кабан на Тельмана гуляет», — пишет автор поста. Животное гуляло во дворах, на проезжей части, у домов. В комментариях многие горожане не удивляются появлению животного в черте города. «Лось, рысь, медвежонок, волки, лисы, бобры бегали уже. Сейчас кабан!!! Кто следующий?» — пишет пользователь. Другие пытаются понять и объяснить причину появления кабана в городе. «Народ с рудника переселили, вот и природа берет свое», — пишет один из местных жителей. Другие пытаются предупредить людей: «Они ведь очень агрессивными бывают. Будьте осторожны, фотографы!». Некоторые фотографируют зверя с близкого расстояния в несколько метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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