Животное гуляло во дворах, у домов и на проезжей части Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Березников (Пермский край) начали замечать на улицах бегающего кабана. Снимками и свидетельствами дикого животного поделились местные жители в группе «ЧП Березники!» во «ВКонтакте».

«Кабан на Тельмана гуляет», — пишет автор поста. Животное гуляло во дворах, на проезжей части, у домов.

В комментариях многие горожане не удивляются появлению животного в черте города. «Лось, рысь, медвежонок, волки, лисы, бобры бегали уже. Сейчас кабан!!! Кто следующий?» — пишет пользователь. Другие пытаются понять и объяснить причину появления кабана в городе. «Народ с рудника переселили, вот и природа берет свое», — пишет один из местных жителей. Другие пытаются предупредить людей: «Они ведь очень агрессивными бывают. Будьте осторожны, фотографы!». Некоторые фотографируют зверя с близкого расстояния в несколько метров.

Кабан во дворе «ЧП Березники!» во «ВКонтакте»

Дикое животное на проезжей части «ЧП Березники!» во «ВКонтакте»

Некоторые фотографируют кабана очень близко «ЧП Березники!» во «ВКонтакте»