14 апреля 2022

На «Уралкалии» рабочий погиб под комбайном

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория СКРУ-3 ПАО Уралкалий. Соликамск , проходная, уралкалий, кпп
Рабочий погиб на предприятии в начале февраля Фото:

В Пермском крае Западно-Уральское управление Ростехнадзора при участии Государственной инспекции труда завершило расследование смертельного несчастного случая, который произошел с машинистом горных выемочных машин на производстве ПАО «Уралкалий». Об этом сообщили в пресс-службе трудовой инспекции.

«Когда проводились работы по перемещению руды в самоходный вагон, машинист горных выемочных машин осматривал комбайн. Проходя вдоль него, он оказался очень близко с вращающимися частями комбайна. Его захватило фрезой. В итоге рабочий погиб», — сообщили в инспекции.

По результатам расследования специалисты пришли к выводу, что работники нарушали трудовой распорядок и дисциплину труда, а руководители недостаточно тщательно следили за работниками. Это и стало причинами несчастного случая. Инспекция труда привлекла ПАО «Уралкалий» к административной ответственности и выписала штраф — 110 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о похожем случае. В Перми рабочего затянуло в работающую цепь трактора.

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В Пермском крае Западно-Уральское управление Ростехнадзора при участии Государственной инспекции труда завершило расследование смертельного несчастного случая, который произошел с машинистом горных выемочных машин на производстве ПАО «Уралкалий». Об этом сообщили в пресс-службе трудовой инспекции. «Когда проводились работы по перемещению руды в самоходный вагон, машинист горных выемочных машин осматривал комбайн. Проходя вдоль него, он оказался очень близко с вращающимися частями комбайна. Его захватило фрезой. В итоге рабочий погиб», — сообщили в инспекции. По результатам расследования специалисты пришли к выводу, что работники нарушали трудовой распорядок и дисциплину труда, а руководители недостаточно тщательно следили за работниками. Это и стало причинами несчастного случая. Инспекция труда привлекла ПАО «Уралкалий» к административной ответственности и выписала штраф — 110 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о похожем случае. В Перми рабочего затянуло в работающую цепь трактора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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