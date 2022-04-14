На «Уралкалии» рабочий погиб под комбайном

Рабочий погиб на предприятии в начале февраля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае Западно-Уральское управление Ростехнадзора при участии Государственной инспекции труда завершило расследование смертельного несчастного случая, который произошел с машинистом горных выемочных машин на производстве ПАО «Уралкалий». Об этом сообщили в пресс-службе трудовой инспекции.

«Когда проводились работы по перемещению руды в самоходный вагон, машинист горных выемочных машин осматривал комбайн. Проходя вдоль него, он оказался очень близко с вращающимися частями комбайна. Его захватило фрезой. В итоге рабочий погиб», — сообщили в инспекции.

По результатам расследования специалисты пришли к выводу, что работники нарушали трудовой распорядок и дисциплину труда, а руководители недостаточно тщательно следили за работниками. Это и стало причинами несчастного случая. Инспекция труда привлекла ПАО «Уралкалий» к административной ответственности и выписала штраф — 110 тысяч рублей.

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