В Екатеринбурге автохам избил в пробке женщину

Дебошир скрылся с места ДТП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге водитель избил женщину. Инцидент произошел утром на кольце у Компрессорного микрорайона. Конфликт произошел из-за того, что пострадавшая попыталась заехать на развязку перед ним, а мужчина не пропустил и шоркнул ее машину. После чего хотел уехать с места происшествия, но женщина попыталась его остановить, за что получила несколько ударов по лицу.

«Я отвезла ребенка в школу на ЖБИ и возвращалась в Компрессорный. Мужчина поцарапал мне машину. Он выскочил, вытащил меня из машины. Начал материть, а потом избивать меня руками и ногами», — пожаловалась женщина.

Соседние машины остановились, чтобы помощь пострадавшей горожанке. «Водитель не только бил ее руками, но и пинал. Его еле удалось оттащить. Он выбил пострадавшей передний зуб. Лицо и шея женщины в синяках», — поделился с Е1 очевидец инцидента.

«Я находился в четырех машинах от этого всего и не видел, как все началось. Выскочил, когда он уже махал руками. И еще несколько мужчин вышли. Я ему сделал замечание. Он завел разговор со мной. Могу точно сказать, что от него несло алкоголем. Либо выпивший, либо с похмелья сильного был», — отметил другой свидетель.

Дебошир скрылся с места ДТП. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УГИБДД. Оперативно получить комментарий не удалось.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура предъявила обвинение екатеринбуржцу, который не поделил дорогу с другим автовладельцем и жестоко избил его прямо на проезжей части. Теперь дело автохама рассмотрит суд, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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