14 апреля 2022

В Екатеринбурге автохам избил в пробке женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег и грязь на дорогах и во дворах города Курган, автохам, автомобиль на пешеходной зоне
Дебошир скрылся с места ДТП Фото:

В Екатеринбурге водитель избил женщину. Инцидент произошел утром на кольце у Компрессорного микрорайона. Конфликт произошел из-за того, что пострадавшая попыталась заехать на развязку перед ним, а мужчина не пропустил и шоркнул ее машину. После чего хотел уехать с места происшествия, но женщина попыталась его остановить, за что получила несколько ударов по лицу.

«Я отвезла ребенка в школу на ЖБИ и возвращалась в Компрессорный. Мужчина поцарапал мне машину. Он выскочил, вытащил меня из машины. Начал материть, а потом избивать меня руками и ногами», — пожаловалась женщина.

Соседние машины остановились, чтобы помощь пострадавшей горожанке. «Водитель не только бил ее руками, но и пинал. Его еле удалось оттащить. Он выбил пострадавшей передний зуб. Лицо и шея женщины в синяках», — поделился с Е1 очевидец инцидента.

«Я находился в четырех машинах от этого всего и не видел, как все началось. Выскочил, когда он уже махал руками. И еще несколько мужчин вышли. Я ему сделал замечание. Он завел разговор со мной. Могу точно сказать, что от него несло алкоголем. Либо выпивший, либо с похмелья сильного был», — отметил другой свидетель.

Дебошир скрылся с места ДТП. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УГИБДД. Оперативно получить комментарий не удалось.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура предъявила обвинение екатеринбуржцу, который не поделил дорогу с другим автовладельцем и жестоко избил его прямо на проезжей части. Теперь дело автохама рассмотрит суд, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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В Екатеринбурге водитель избил женщину. Инцидент произошел утром на кольце у Компрессорного микрорайона. Конфликт произошел из-за того, что пострадавшая попыталась заехать на развязку перед ним, а мужчина не пропустил и шоркнул ее машину. После чего хотел уехать с места происшествия, но женщина попыталась его остановить, за что получила несколько ударов по лицу. «Я отвезла ребенка в школу на ЖБИ и возвращалась в Компрессорный. Мужчина поцарапал мне машину. Он выскочил, вытащил меня из машины. Начал материть, а потом избивать меня руками и ногами», — пожаловалась женщина. Соседние машины остановились, чтобы помощь пострадавшей горожанке. «Водитель не только бил ее руками, но и пинал. Его еле удалось оттащить. Он выбил пострадавшей передний зуб. Лицо и шея женщины в синяках», — поделился с Е1 очевидец инцидента. «Я находился в четырех машинах от этого всего и не видел, как все началось. Выскочил, когда он уже махал руками. И еще несколько мужчин вышли. Я ему сделал замечание. Он завел разговор со мной. Могу точно сказать, что от него несло алкоголем. Либо выпивший, либо с похмелья сильного был», — отметил другой свидетель. Дебошир скрылся с места ДТП. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УГИБДД. Оперативно получить комментарий не удалось. Ранее URA.RU писало, что прокуратура предъявила обвинение екатеринбуржцу, который не поделил дорогу с другим автовладельцем и жестоко избил его прямо на проезжей части. Теперь дело автохама рассмотрит суд, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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