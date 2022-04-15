Продюсер Свердловской киностудии будет возрождать анимацию

Генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева рассказала, что в планах осуществить два анимационных проекта Фото предоставлено Свердловской киностудией

Свердловская киностудия ищет аниматоров, которые готовы развивать свой анимационный проект. Два таких проекта уже находятся в разработке, рассказала URA.RU генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.

«Когда мы стали искать заявки и бросили клич среди уральских аниматоров, то нашли два проекта. Один уже подали на грант [министерства культуры], второй пока не успели. Одна из работ — это шестиминутная история про мотылька», — рассказала генпродюсер киностудии. По словам Ерофеевой-Муравьевой, мультфильм не будет тем продуктом, который станут смотреть дети, он будет фестивального формата.

Автором нового мультфильма стала девушка-аниматор из Екатеринбурга. «Мы помогли ей немного „задевелопить“ эту историю, чтобы мультфильм был не только самоценен как визуальный фильм, но и представлял собой маленькое драматическое произведение», — рассказала Ольга Ерофеева-Муравьева.

После получения гранта от министерства культуры киностудия примется к отрисовке проекта и будет искать композитора. По словам продюсера, работа над мультфильмом займет примерно 10 месяцев. Вторым проектом станет документальная анимация длительностью 12 минут. Займутся разработкой после того, как закончат первый проект.

Ранее в Екатеринбурге начался перезапуск Свердловской киностудии после смены руководства: место Михаила Чурбанова место директора учреждения занял Виктор Шадрин. Его замом стал режиссер Евгений Григорьев из Екатеринбурга, который 14 апреля выпустил в российский прокат свой дебютный игровой фильм «Подельники». На данный момент киностудия занимается съемками трех фильмов, закончила второй набор в киношколу и начала техническое переоснащение и модернизацию здания.

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