Главу избиркома ЯНАО покидает проверенный сотрудник

05 апреля 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Ольга Тарасова уходит с поста секретаря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Секретарь избирательной комиссии ЯНАО Ольга Тарасова покидает свою должность. Как сообщает URA.RU инсайдер в политической сфере, увольнение связано с переездом в другой регион. «Ямальскую Избирательную комиссию покидает ее секретарь Ольга Тарасова. Решение связано с переездом. Данных по новой кандидатуре секретаря пока нет — позже он будет избран из состава комиссии», — сообщил источник агентства. Коллеги Тарасовой отмечают, что она была проверенным членом команды Андрея Гиберта и найти ей замену будет непросто. В Избиркоме ЯНАО подтвердили, что Ольга Тарасова покидает свою должность по семейным обстоятельствам. «Ольга Альбертовна выезжает из региона», — сообщили там. Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Тарасова вошла в состав избиркома по назначению думы ЯНАО в 2007 году вместе с Игорем Гореликом, Сергеем Климентьевым, Александром Вагановым и прочими. По заявлению председателя контрольно-ревизионной комиссии партии «Патриоты России» Евгения Шевченко, в 2014 году доходы Тарасовой составили более 27 миллионов в год, что вызвало шок у присутствующих на заседании Центризбиркома людей. Однако в 2019, по данным декларации, заработок секретаря избиркома значительно снизился и составил 13,4 млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Секретарь избирательной комиссии ЯНАО Ольга Тарасова покидает свою должность. Как сообщает URA.RU инсайдер в политической сфере, увольнение связано с переездом в другой регион. «Ямальскую Избирательную комиссию покидает ее секретарь Ольга Тарасова. Решение связано с переездом. Данных по новой кандидатуре секретаря пока нет — позже он будет избран из состава комиссии», — сообщил источник агентства. Коллеги Тарасовой отмечают, что она была проверенным членом команды Андрея Гиберта и найти ей замену будет непросто. В Избиркоме ЯНАО подтвердили, что Ольга Тарасова покидает свою должность по семейным обстоятельствам. «Ольга Альбертовна выезжает из региона», — сообщили там. Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Тарасова вошла в состав избиркома по назначению думы ЯНАО в 2007 году вместе с Игорем Гореликом, Сергеем Климентьевым, Александром Вагановым и прочими. По заявлению председателя контрольно-ревизионной комиссии партии «Патриоты России» Евгения Шевченко, в 2014 году доходы Тарасовой составили более 27 миллионов в год, что вызвало шок у присутствующих на заседании Центризбиркома людей. Однако в 2019, по данным декларации, заработок секретаря избиркома значительно снизился и составил 13,4 млн рублей.