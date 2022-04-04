04 апреля 2022
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01 апреля 2022

Главу избиркома ЯНАО покидает проверенный сотрудник

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, женские руки
Ольга Тарасова уходит с поста секретаря Фото:

Секретарь избирательной комиссии ЯНАО Ольга Тарасова покидает свою должность. Как сообщает URA.RU инсайдер в политической сфере, увольнение связано с переездом в другой регион.

«Ямальскую Избирательную комиссию покидает ее секретарь Ольга Тарасова. Решение связано с переездом. Данных по новой кандидатуре секретаря пока нет — позже он будет избран из состава комиссии», — сообщил источник агентства.

Коллеги Тарасовой отмечают, что она была проверенным членом команды Андрея Гиберта и найти ей замену будет непросто. В Избиркоме ЯНАО подтвердили, что Ольга Тарасова покидает свою должность по семейным обстоятельствам. «Ольга Альбертовна выезжает из региона», — сообщили там.

Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Тарасова вошла в состав избиркома по назначению думы ЯНАО в 2007 году вместе с Игорем Гореликом, Сергеем Климентьевым, Александром Вагановым и прочими. По заявлению председателя контрольно-ревизионной комиссии партии «Патриоты России» Евгения Шевченко, в 2014 году доходы Тарасовой составили более 27 миллионов в год, что вызвало шок у присутствующих на заседании Центризбиркома людей. Однако в 2019, по данным декларации, заработок секретаря избиркома значительно снизился и составил 13,4 млн рублей.

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Секретарь избирательной комиссии ЯНАО Ольга Тарасова покидает свою должность. Как сообщает URA.RU инсайдер в политической сфере, увольнение связано с переездом в другой регион. «Ямальскую Избирательную комиссию покидает ее секретарь Ольга Тарасова. Решение связано с переездом. Данных по новой кандидатуре секретаря пока нет — позже он будет избран из состава комиссии», — сообщил источник агентства. Коллеги Тарасовой отмечают, что она была проверенным членом команды Андрея Гиберта и найти ей замену будет непросто. В Избиркоме ЯНАО подтвердили, что Ольга Тарасова покидает свою должность по семейным обстоятельствам. «Ольга Альбертовна выезжает из региона», — сообщили там. Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Тарасова вошла в состав избиркома по назначению думы ЯНАО в 2007 году вместе с Игорем Гореликом, Сергеем Климентьевым, Александром Вагановым и прочими. По заявлению председателя контрольно-ревизионной комиссии партии «Патриоты России» Евгения Шевченко, в 2014 году доходы Тарасовой составили более 27 миллионов в год, что вызвало шок у присутствующих на заседании Центризбиркома людей. Однако в 2019, по данным декларации, заработок секретаря избиркома значительно снизился и составил 13,4 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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